المستندات المطلوبة للحصول على النفقة.. بينها إثبات دخل الزوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

النفقة الزوجية هي الدعوى صاحبة النصيب الأكبر بين أرفف سجلات محكمة الأسرة، وهي البطل دائمًا بين المشكلات الزوجية، وأول شيء تسأل عنه الزوجات عادة ما يكون، «كيف أحصل على النفقة؟»، وتبدأ رحلة البحث عن طريق تحصل به على نفقتها وأطفالها، وما المستندات المطلوبة منها، وتجيب «الوطن» خلال هذا التقرير، على التساؤلات التي تُطرح في هذا الموضوع.

النفقة واجبة على الزوج

وبحسب المحامي علي حمودة المختص في شؤون الأسرة والأحوال شخصية، قال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من حق الزوجة عندما يمتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو أولادها بغير حق شرعي، طلب النفقة من القضاء، حيث أنها بطلب النفقة تلزم زوجها وجوبًا بأدائها تحت عين القضاء.

وأضاف المحامي أن للنفقة عدة أنواع، يقع على رأسها نفقة المسكن، ويكون مسكنًا لائقًا بها اجتماعيًا، ويتضمن كل مستلزمات وأدوات المنزل وغيرها، ويجب خلوه من سكن الغير، أو سكن أهله معهما دون رضاها، يندرج تحتها أيضًا نفقة الطعام والشراب، ونفقة الكسوة، مرة صيفًا وأخرى شتاءً، ونفقة العلاج.

إثبات دخل الزوج

وعن كيفية الحصول على النفقة، قال المحامي المختص بشؤون الأسرة، إن الأمر يتطلب إثبات دخل الزوج، ويختلف الأمر، إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت، أو عمله داخل جهة عمل مرموقة، وحينها تقوم الزوجة بطلب استخراج مفردات لمرتب الزوج، ويكون ذلك من جهة العمل التي يعمل بها الزوج، وذلك بعد طلبها من قاضي محكمة الأسرة، وإذا كان الزوج بعمل في مجال الأعمال الحرة، ولم يكن له دخلًا محددًا أو ثابتًا، تحرر الزوجة محضر تحري عن دخله الكامل من خلال القسم التابع لمحل عمله، وحينها تقدم للقاضي الأوراق التي تثبت بها جميع أملاكه.

المستندات المطلوبة لطلب النفقة

أما عن المستندات المطلوبة للحصول على النفقة، أولًا، تقدم الزوجة صورة ضوئية من وثيقة الزواج، أما في حالة إذا كانت النفقة تخص أطفالا صغار، تقدم الزوجة صورة ضوئية من شهادات ميلادهم، وترفقها بأي مستندات تفيد بدخل الزوج، وبعدها تستوفي الزوجة كافة البيانات والإجراءات لدى الموظف المختص، ثم يتم تحديد جلسة للتسوية، وتُسلم الزوجة الإعلان ويرسل عن طريق الخطاب المسجل، وذلك ليتم تقديمه خلال الجلسة التي حددها مكتب التسوية.

وأشار المحامي إلي أنه إذا فشل مكتب التسوية في مسعاه، تلجأ الزوجة بعدها لإقامة دعوى نفقة ضد الزوج، وتستغرق من 4 لـ6 أشهر فقط.