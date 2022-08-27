بسبب تعرضها لسؤال صادم في "إنترفيو"- تعويض امراة بـ4 آلاف إسترليني.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقدمت جانيس والش من أيرلندا الشمالية بطلب للحصول على وظيفة سائق توصيل في أحد فروع مطعم "دومينوز" في سترابان.

وقالت والش: "أنها سُئلت عن عمرها كأول سؤال عندما أجرت مقابلة بشأن وظيفة سائق توصيل في فرع شركة البيتزا الواقع في سترابان، مقاطعة تيرون.

وأوضحت السيدة والش أنه خلال مقابلتها، كان أول شيء نشأ هو عمرها، في النهاية، اكتشفت أن طلبها لهذا المنصب لم ينجح، حيث قالت: "إنه بعد رفض الوظيفة، خطر ببالها المقابلة والمسألة المتعلقة بالعمر، وأضافت أنها تعتقد أن اختيار لجنة المقابلة تأثر بعمرها".

بعد ذلك، أرسلت جانيس رسالة على الصفحة الرئيسية لفرع المطعم، توضح فيها أنها شعرت بأنها واجهت تمييزًا على أساس السن، وتلقت مكالمة من أحد أعضاء لجنة المقابلة الذي اعتذر، وتم إبلاغها أنهم لم يكونوا على دراية بأنه من غير المناسب السؤال عن عمر شخص ما أثناء مقابلة عمل، وقام بتقديم تسوية مالية قدرها 4000 جنيه إسترليني كتعويض".

وتابعت: "كذلك أنه تم التغاضي عنها حتى لوظيفة سائق لأنها امرأة، وأضافت: "لقد رأيت رجالًا يعملون كسائقين فقط من قبل وأعتقد أنه تم التغاضي عني في منصب سائق لأنني امرأة واصلت دومينوز الإعلان عن السائقين بعد إجراء المقابلات ".

وخلال محادثة مع موظف آخر، علمت السيدة أن العمال الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا، كانوا أكثر ملاءمة لطبيعة العمل.

ودعمت لجنة المساواة في أيرلندا الشمالية السيدة والش في معركتها القانونية، وأكدت المسؤولة القانونية الرئيسية للجنة، ماري كيتسون، على أهمية أن تكون الشركات من جميع الأحجام على دراية بأساسيات قانون المساواة، وقالت: "إنه للحفاظ على صاحب العمل في الجانب الصحيح من القانون، يجب على المشاركين في التوظيف والاختيار أن يكونوا على دراية بكيفية حماية الأشخاص بموجب التشريع".

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