توجه فورًا للطبيب.. 8 علامات تحذيرية تكشف أنك مصاب بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، إذ يصاب به كثير من الأشخاص، ويمكن أن تختلف العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة به، حيث من السهل اكتشاف بعض الأعراض، في حين أن البعض الآخر يكون أكثر دقة ويصعب اكتشافه.

فيما يلي, بعض العلامات والأعراض التحذيرية التي تشير إلى إصابتك بسرطان الجلد وكيفية تشخيصها وطرق العلاج، وفقًا لما ورد في موقع "healthline" المعني بالصحة.

- أين يتطور سرطان الجلد ؟

يتطور سرطان الجلد بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرضة للشمس، بما في ذلك فروة الرأس والوجه والشفتين والأذنين والرقبة والصدر والذراعين واليدين وعلى الساقين.

ولكن يمكن أن يتشكل أيضًا في المناطق التي نادرًا ما ترى ضوء النهار, راحة يدك، وتحت أظافرك أو أظافرك، ومنطقة الأعضاء التناسلية.

يصيب سرطان الجلد الأشخاص من جميع ألوان البشرة، بما في ذلك أصحاب البشرة الداكنة، ويحدث في المناطق التي لا تتعرض عادةً للشمس، مثل راحتي اليدين وباطن القدمين.

- أنواعه:

سرطان الخلايا القاعدية.

سرطان الجلد.

سرطان الجلد غير الميلانيني.

سرطان الخلايا الحرشفية للجلد.

1. علامات سرطان الخلايا القاعدية:

يتطور سرطان الخلايا القاعدية عادةً في أجزاء من جسمك معرضة لأشعة الشمس ولكنه يحدث أحيانًا في أماكن أخرى، بحسب الجمعية السرطان الأمريكية.

تشمل العلامات التحذيرية:

قرحة مفتوحة لا تلتئم أو تشفى وتعود.

كتلة صلبة على الجلد تنزف تلقائيًا.

نتوء صغير وردي أو أحمر لامع أو لؤلؤي أو نصف شفاف وقد يحتوي على مناطق سوداء أو زرقاء أو بنية.

بقعة حمراء بارزة تسبب الحكة.

منطقة مسطحة وثابتة تشبه ندبة شاحبة أو صفراء.

2. سرطان الخلايا الحرشفية:

يمكن أن يتخذ سرطان الخلايا الحرشفية العديد من المظاهر المختلفة، وفقًا لـ AAD ، يمكن أن تشمل علامات التحذير:

بقعة متقشرة خشنة وحمراء.

قرحة مفتوحة.

نمو يشبه الثؤلول.

نمو على شكل قرن.

كتلة صلبة على الجلد يتضاعف حجمها في غضون أسابيع.

يمكن أن تحدث هذه العلامات في الأعضاء التناسلية، وتحديداً في بطانة المهبل، والفرج، وعنق الرحم، وعادة ما ترتبط بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

يمكن أن تحدث أيضًا في المهبل عند النساء المصابات بـتاريخ التصلب الحزاز.

الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، هذا بسبب الأدوية المثبطة للمناعة اللازمة لمنع رفض العضو.

3. سرطان الجلد

يوصي الخبراء بالبحث عن علامات لتحديد الشامات التي يمكن أن تكون سرطان الجلد:

الحدود: تكون الحواف غير منتظمة الشكل أو سيئة التحديد.

اللون: تحتوي الشامة على ألوان مختلفة، مثل الأحمر أو الأزرق أو الأسود أو الوردي أو الأبيض.

قطر الدائرة: يبلغ حجم الشامة ممحاة القلم الرصاص.

التطور: يتغير حجم الخلد أو شكله أو لونه.

تبدو معظم الشامات المتوسطة متشابهة مع بعضها البعض، لذا يجب أن تثير الشامة التي تبرز عن الآخرين الشك والقلق, وأن يتم فحصها من قبل الطبيب المختص على الفور.

- ماذا يجب أن تفعل إذا لاحظت علامات محتملة لسرطان الجلد؟

إذا كان لديك أي بقع على جلدك تشك في أنها قد تكون سرطان الجلد، فمن الضروري أن زيارة الطبيب المختص على الفور في أسرع وقت ممكن.

يساعد تشخيص سرطان الجلد مبكرًا بشكل كبير من القدرة على علاجه بنجاح.

- يمكن أن يكون مميتًا إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا

من الضروري أن تعرف أن كل حروق شمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، كما أن حروق الشمس المتقرحة تكون أسوأ.

إذا كنت تتعرض للشمس بشكل متكرر، عليك تحديد موعد سنوي لفحوصات الجلد لكامل الجسم مع طبيب الأمراض الجلدية.

- هل يؤلم سرطان الجلد؟

تسبب معظم سرطانات الجلد أعراضًا مؤلمة حتى تنمو بشكل كبير جدًا، لذلك من الضروري استشارة الطبيب إذا كانت لديك علامات من المذكورة أعلاه على جلدك، حتى لو لم تكن مؤلمة، وفقًا للجمعية السرطان الأمريكية,

يسبب ألمًا في بعض الأحيان، إذا انتشر السرطان على طول العصب، فقد يؤدي إلى الحكة أو الألم أو الوخز أو التنميل.

- طرق العلاج ؟

العلاج الأكثر شيوعًا هو الجراحة، عادة ما يتم استئصال الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية جراحيًا.

اعتمادًا على مقدار ما يجب إزالته، تكون الجراحة عادةً إجراءً سريعًا إلى حد ما، ستكون مستيقظًا أثناء الإجراء، ولكن سيتم تخدير الجلد المحيط بالسرطان، لهذا السبب، لن تشعر بألم أثناء إجراء العملية.

بالنسبة للآفات الجلدية الأكبر حجمًا أو تلك ذات الحدود غير المحددة، قد يكون من الضروري إجراء نوع أكثر شمولاً من الجراحة، يسمى بـ "جراحة موس" يتضمن التحليل المجهري لخلايا الأنسجة التي تمت إزالتها أثناء إجراء الجراحة.

عادةً ما تحتاج السرطانات الأكثر خطورة، مثل الورم الميلاني، إلى جراحة أكثر شمولاً لإزالة الورم السرطاني وربما العقد الليمفاوية، قد تكون هناك حاجة للعلاج الإشعاعي بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية قد تكون لا تزال موجودة في العقد الليمفاوية.

إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يتم تضمين العلاج الكيميائي أو العلاج المناعي أو العلاجات المستهدفة كجزء من خطة العلاج.

يمكن علاج سرطانات الجلد السطحية غير الميلانينية (SCC و BCC) بالكشط والحرق، هذه العملية تسمي "الكشط والتجفيف الكهربائي".

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