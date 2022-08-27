16 نصيحة لمكياج عيون رائع ومثالي.. كوني محترفة بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحصول على مكياج عينين مثالي ليس بالمهمة السهلة، حتى عشاق الماكياج المتمرسين سيكون لديهم العديد من النصائح والحيل حول مكياج العيون للحصول عليها بشكل صحيح، يمكن لمكياج العيون المصمم بإتقان أن يحسن ملامحك ويضيف لونًا رائعًا إلى وجهك، فيما يلي بعض النصائح لعمل مكياج العيون المثالي، بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في اللايف ستايل.

نصائح لعمل ماكياج عيون مثالي

تأكدي من نظافة جفونك ثم ضعي البرايمر عليها، حتى لا يتلطخ مكياج العيون ويستمر لفترة أطول.

لجعل الرموش تبدو أكثر كثافة، ضعي محدد العيون بالقرب من خط الرموش قدر الإمكان، بحيث يبدو أنه جزء من خط رموشك الطبيعي.

ارسمي خطًا منقطًا من الزاوية الخارجية إلى الزاوية الداخلية من عينيك، وقومي بتوصيل النقاط، يمكنك استخدام فرشاة مائلة صلبة لمزج النقاط في خط ناعم سهل، وتلك طريقة تعرف باسم «البطانة الضيقة»

تأكدي من أن طرف البطانة رقيق لكن غير حاد لتحقيق الدقة والحصول على الشكل المثالي.

يمكنك أيضًا تجميد محدد العيون قبل وضعه لمنعه من الذوبان.

للحصول على محدد العيون (آيلاينر) المجنح المثالي، استخدمي محدد العيون السائل، ابدأي من خط الرموش ثم باتجاه الزوايا.

إذا لم تكن يدكِ ثابتة بدرجة كافية للخط السائل، عليكي أولاً بتخطيط عينيك باستخدام قلم تحديد، ثم تتبعه باستخدام السائل.

ابدأي دائمًا في وضع الماسكارا من جذور رموشك، وذبذبي في طريقك إلى الأطراف، يؤدي القيام بذلك على الفور إلى تكثيف رموشك ولا يثقلها.

بعد وضع طبقة واحدة من الماسكارا، انتظري لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا للدخول بطبقة ثانية بهذه الطريقة لا تتكتل رموشك.

امسحي الماسكارا الزائدة من العصا على منديل قبل وضعها، ولن تتكتل.

قبل استخدام الماسكارا، احرصي دائمًا على تجعيد رموشك باستخدام أداة تجعيد الرموش عالية الجودة.

الطريقة التي تمسكين بها الماسكارا مهمة، احملي عصاك أفقيًا للحصول على رموش أكثر سمكًا وعموديًا خاصة للرموش السفلية لإطلالة أكثر طبيعية

استثمري في منتجات وفرش عالية الجودة خاصة للآي شادو لضمان التطبيق والمزج المناسبين.

إذا كنتِ تريدين أن يظل ظل جفونك ثابتًا طوال اليوم دون أن يتجعد إلى جانب الرغبة في أن يظهر لون ظلال العيون حقًا، استخدمي برايمر جيد قبل الدخول في وضع ظل العيون.

إذا كنتِ ترغبين في جعل ظلال عيون أقل تصبغًا، غطي جفنك باستخدام محدد عيون أبيض أولاً، هذا يساعد على إلغاء لون بشرتك ويخلق قاعدة متساوية لظلال العيون.

للمنطقة السفلية من عينك بالقرب من خط الرموش، استخدمي ظلًا داكنًا من ظلال العيون، للمنطقة التي فوقها، استخدمي ظلًا متوسطًا وللجزء العلوي، استخدمي ظلًا فاتحًا وامزجيها جيدًا.