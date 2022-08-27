مشهد يحبس الأنفاس.. طفل أمريكي ينقذ والدته من الموت للمرة الثانية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

موقف إنساني بطله طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط، لكنه أظهر شجاعة الرجال الأشداء بعفويته الشديدة، وذلك بعدما أقدم على إنقاذ أمه من الغرق، وسرعان ما تصدرت مشاهد محاولاته لإنقاذها، حديث العديد من وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

تفاصيل إنقاذ الطفل لوالدته

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أقدم الطفل صاحب العشرة أعوام، والمقيم بولاية أوكلاهوما الأمريكية رفقة أسرته، على إنقاذ والدته من الغرق، وذلك بعدما أصيبت بنوبة صرع في أثناء تواجدها داخل حمام للسباحة، حيث التقطت الكاميرات الخلفية الخاصة بمنزل العائلة، لحظات إنقاذ الأم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينقذ خلالها البطل الصغير، والدته من الموت المحقق، ففي العام الماضي، أنقذها بعدما تعرضت لحالة اختناق في أثناء تناولها للطعام، وذلك من خلال محاولة إسعافها، والاتصال أيضًا على الرقم المخصص للإسعاف ببلدته.

لحظات مؤثرة من عملية إنقاذ الأم

وأظهرت اللقطات التي وثقتها كاميرات المراقبة بالمنزل، تعرض الأم لتشنجات في أثناء تواجدها داخل مسبح المياه، وسرعان ما اندفع طفلها الصغير نحوها وبدأ في إنقاذها، وبحسب ما ورد لم يطلب المساعدة على الإطلاق، حيث وصفت الأم هذه اللحظات بأنها: «واحدة من أكثر اللحظات رعبًا في حياتها».

ولحسن الحظ أيضًا، أزعجت الكلاب الخاصة بالطفل، جده لوالدته، الذي يعيش في المنزل المجاور لهم، وسرعان ما هرع لمساعدة ابنته.

وبعد التمكن من إنقاذها، قالت: «أنا بخير لقد تناولت القليل من الماء فقط، لا أصدق أنني أكتب هذا».