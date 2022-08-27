رغم صغر سنها.. «آية» تعلم أطفال المنوفية رسم البورتريه: نفسي أبقى مشهورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأيادٍ ساحرة وعينين يملؤها الشغف، بدأت «آية» في رسم «البورتريهات» بالقلم الرصاص والفحم وهي في الـ10 من عمرها، حيث كانت تحضر صور المشاهير وتقوم برسمها بدقة لتظهر تفاصيل الشخصية المرسومة بشكل احترافي، وهو ما لاقى إعجاب وترحيب كل من شاهد تلك الرسومات على منصات التواصل الاجتماعي.

بداية «آية» في الرسم

«اتعودت قبل ما أرسم بورتريه يكون ذهني صافي، عشان أنجح في رسم الصورة بشكل رائع، ومنذ صغري وأنا بتدرب من خلال الرسومات الكثيرة التي قمت برسمها حتى أتمكن من الرسم بشكل احترافي، ورغم إني خريجة كلية التجارة إلا أن ذلك لم يكن مانعا لممارستي هذه الهواية التي أعشقها»، هكذا تقول آية محمد.

آية محمد يحيى، 23 سنة، من قرية كفر الشرفا الغربي التابعة لمركز تلا بالمنوفية، بدأت الرسم منذ كانت في الصف الرابع الابتدائي، عندما كانت ترسم الصور المشهورة وتقوم بتقليدها، وهو ما أدى إلى حبها لهذا الفن وتطورت فيه خلال السنوات الماضية حتى نجحت في رسم البورتريه بطريقة رائعة.

حفظ القرآن الكريم

تروي «آية» أنها رغم انشغالها في الدراسة والرسم، إلا أنها نجحت في حفظ القرآن الكريم وختمه في الصف الثالث الإعدادي، وأنه كان أحد الأسباب لتفوقها في الرسم، موضحة أنها تخرجت من كلية التجارة جامعة المنوفية منذ سنة، وتفرغت للرسم بشكل تام لتتطور فيه، خاصة «البورتريه» بالقلم الرصاص والفحم، والتي أكدت أنها تفضل الرسم من خلالهما دون الألوان لأنهما يعطيان روحا للوحة المرسومة، بحسب تعبيرها.

تعليم الأطفال الرسم

تذهب «آية» إلى مراكز شبين الكوم وتلا وطنطا لتعليم الأطفال الرسم من خلال الجلوس معهم وإعطائهم دروس تأسيس في هذا المجال، كما تذهب أيضا إلى قصر الثقافة بشبين الكوم لعمل ورش تعليمية لجميع الفئات السنية لتعليمهم الرسم.

تحلم رسامة المنوفية أن تصبح رسامة مشهورة، «عايزة أحقق أمنياتي وأكون رسامة مشهورة في السنوات الجاية»، وتؤكد حبها لمحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي، كما تحب الإعلامية إسعاد يونس وتتمنى أن تلتقيها يوما عبر إحدى حلقات برنامجها.