«س و ج».. كل ما تود معرفته عن خط نجدة الطفل وكيفية التواصل معه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رعاية حقوق الأطفال والأسرة المصرية، واحدة من المهام الأساسية التي تحرص على توفيرها الدولة في كل وقت، وذلك بتأسيس الهيئات المختلفة للحفاظ على تلك الحقوق من الانتهاكات والتعدي عليها داخل المجتمع المصري، ويعد خط نجدة الطفل واحدًا من تلك المؤسسات التي تتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الذي يهدف لمتابعة كل ما يخص الطفل والأسرة من مشكلات وأزمات مختلفة، ويساهم في القضاء عليها.

ما الرؤية الخاصة بخط نجدة الطفل؟

وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لخط نجدة الطفل، تتمثل رؤية خط نجدة الطفل والأسرة المصرية، في توفير آلية حقوقية مجانية لهم خاصة بالشكاوى والاستفسار عن حقوقهم، وكذلك إمكانية الإبلاغ عن أي انتهاكات تخصهم، وأيضًا منحهم حقهم في التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقًا للدستور.

ما رسالة خط نجدة الطفل؟

تتمثل رسالة خط نجدة الطفل في ذات الرسالة الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بوصفه الجهة الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وفقًا للمادة 214 من الدستور، الذي يتم من خلاله تحقيق الآتي:

- آلية لتلقي الشكاوى تتصل بانتهاكات حقوق الطفل خط تليفون مجاني يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

- وسيلة ميسرة متاحة للجمهور.

- وسيلة لرصد حالة حقوق الطفل.

وسيلة لإنفاذ حقوق الطفل وأسرهم التي يكفلها لهم القانون، برفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال وإلقاء الضوء على مشاكلهم.

كيف يمكن التواصل من خلال خط نجدة الطفل؟

يمكن إبلاغ الشكاوى والتواصل مع خط نجدة الطفل، من خلال الخط الساخن 16000، أو التواصل عن طريق رقم «الواتس آب» على رقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.