الامارات | دراسة تكشف: قلة النوم تجعلنا أقل كرما وأكثر أنانية ة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 أغسطس 2022

كشفت دراسة حديثة أن قلة النوم له تأثيرات سلبية عديدة على الجسم وحتى السلوك ، من بينها مستوى الكرم والسخاء لدى الأشخاص.

الدراسة التي أجرتها جامعة بيركلي الأميركية، اختبرت قدرة الأشخاص على العطاء والكرم، بثلاث طرق مختلفة: في الأولى حرموا 21 متطوعًا من النوم لمدة 24 ساعة، ثم سألوهم عن استعدادهم لمساعدة الآخرين، مثل مساعدة شخص غريب في حمل حقائب التسوق الخاصة به، كما درسوا مستويات نشاط أدمغتهم باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي.



وطلبوا من المشاركين تكرار استبيان الإيثار بعد نوم الليل العادي، ثم بعد ذلك طلبوا من 171 متطوعًا تم تجنيدهم عبر الإنترنت، الاحتفاظ بمذكرات نومهم قبل إجراء نفس الاستبيان.

ووجد الباحثون فى التجربتين أن المشاركين المتعبين سجلوا درجات أقل في استبيان إيثار الآخرين أو تفضيل الآخرين على أنفسهم، وكان هذا هو الحال بغض النظر عن سمات التعاطف لدى المشاركين، وما إذا كان الشخص الذي من المفترض أن يساعدوه غريبًا أو شخصًا مألوفًا لهم.

وفي التجربة الثالثة، حلل الباحثون أكثر من 3.8 مليون تبرع خيري تم التبرع به في الولايات المتحدة قبل وبعد تغيير الساعات لفصل الصيف، (يفقد الجميع ساعة من النوم)، فلاحظوا أن التبرعات انخفضت بنسبة 10 في المئة في الأيام التي تلَت تغيير التوقيت مقارنة بالأسابيع التي سبقته.

وخلص الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يؤدى إلى تقليل العطاء والكرم، إذ أظهر تحليل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن الحرمان من النوم يبدو أنه مرتبط بانخفاض النشاط في منطقة الدماغ المرتبطة بالإدراك الاجتماعي، والذي ينظم تفاعلاتنا الاجتماعية مع الآخرين.