الامارات | مقتل 4 أطفال وإصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أربعة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر سقوط حائط مشترك بين منزلين متجاورين في مركز ديروط بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر.

وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت بلاغا بسقوط حائط منزل بقرية مساره في مركز ديروط ووجود وفيات ومصابين من عائلتين.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط منزل مكون من طابقين، مبني بالطوب والأسقف من الجريد، ما أسفر عن مصرع أربعة أطفال يبلغون من العمر ( 8 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات)، وإصابة ثلاثة آخرين ( 37 سنة، 23 سنة، 3 سنوات)، بجروح.

ونُقل الضحايا والمصابون إلى مستشفى ديروط المركزي.