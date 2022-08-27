خيري بشارة: «مراتي أجنبية واتجوزتها بالقوة الجبرية ودلوقتي بقت بتردح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف المخرج خيري بشارة تفاصيل قصة زواجه التي وصفها بأنها قصة كان فيها «جنون جامد»، لافتًا إلى أنه كان صغير السن حينما أحب زوجته «أنا كنت صغير جدًا لما حبيت وفيها مغامرة عنيفة كمان».

زوجتي بولندية وبتردح

وأوضح بشارة خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنه تزوج زوجته «مونيكا» بالقوة الجبرية «هي مش مصرية لكنها بولندية وفوق الـ50 سنة وبتردح»، مشيرًا إلى أنها لم تكن ترغب في الزواج منه حيث لم يكن يمتلك شقة أو أموال وعرض عليها الزواج والإقامة مع أسرته.

بشارة: أنا مبهور بشخصية زوجتي لأنها ست قوية

وأبدى خيري بشارة إعجابه وانبهاره بشخصية زوجته والتي نجحت في تربية أبنائه تربية مصرية رغم أنها أجنبية «أنا مبهور بيها وإحنا لحد دلوقتي بنتخانق بس أنا مبهور بيها لأنها ست قوية وربت ولادها من غير ما أديها توجيه ومعملتش ازدواجية وربتهم أنهم مصريين ومدتهمش انتماء مزدوج أنهم بولنديين ومصريين»، مضيفًا: «أنا بتأمل بالوقت إزاي الست دي كان عندها الحكمة دي»، لافتًا إلى أنه حينما سألها عن سبب موافقتها على الزواج منه أجابته بأنها تزوجته لأنه «طيب».