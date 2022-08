دراسة: مشاهدة التلفزيون تزيد من مخاطر الخرف.. والكمبيوتر يحمي منه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة العلاقة بين مشاهدة التلفزيون وزيادة مخاطر الإصابة بالخرف.

وذكرت الدراسة أن استخدام الكمبيوتر يمكن أن يساعد في الحماية من الخرف، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وقام الباحثون بتحليل بيانات 12 عاما حول 150 ألف شخص في المملكة المتحدة تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر. وأولئك الذين أصيبوا بالخرف يشاهدون التلفزيون لمدة ثلاث ساعات و24 دقيقة في اليوم. وأولئك الذين لم يشاهدوا ثلاث ساعات - لكنهم أمضوا ست دقائق أطول يوميا على الكمبيوتر.

وكتب البروفيسور ديفيد رايشلين من جامعة جنوب كاليفورنيا في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences: "مقارنة بأقل من ساعتين، ارتبطت أربع ساعات من التلفزيون بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪. وبالمقارنة مع عدم استخدام الكمبيوتر، ارتبطت ساعة واحدة بانخفاض بنسبة 25%".

وكتب معدو الدراسة أن السلوكيات المستقرة، مثل مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر، تشغل جزءا كبيرا من وقت فراغ البالغين وترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة و معدل الوفيات.

وتابعوا: "حققنا فيما إذا كانت السلوكيات المستقرة مرتبطة بالخرف لجميع الأسباب بغض النظر عن النشاط البدني. وتساعد نتائجنا في توضيح ارتباطات السلوك المستقر بصحة الدماغ وتشير إلى أنه ليس وقتا يقضيه في الجلوس بحد ذاته ولكن نوع السياق المرتبط بخطر الإصابة بالخرف. كما أن الحد من مشاهدة التلفزيون السلبية معرفيا وزيادة السلوكيات الخاملة الأكثر نشاطا معرفيا هي أهداف واعدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي".

