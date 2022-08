مشروبات تساعد على حل مشكلات الأمعاء.. منها القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناول المشروبات المناسبة في الصباح يسمح ليس فقط بالشعور بالحيوية، بل ويحافظ على صحة الأمعاء أيضا.

وعندما يستيقظ الإنسان من النوم في الصباح يشعر بالجفاف، لذلك فإنه يجب عليه قبل كل شيء شرب الماء أولا ليبدأ الجهاز الهضمي بالعمل ولمنع الإمساك، وفق ما ذكرت الدكتورة جين برونينغ، خبيرة التغذية، ممثلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية.

وأشارت خبيرة التغذية أن القهوة وعصير الطماطم وعصائر أخرى تساعد في حل مشكلات الأمعاء، بحسب ما نقل موقع "Eat This, Not That".

ويمكن أن يؤدي جفاف الجسم إلى حدوث الإمساك، لأن الخلايا بحاجة إلى الماء لتقوم بوظائفها. لذلك فإن شرب الماء في الصباح، هو أفضل طريقة ووسيلة رائعة لبدء اليوم بشكل صحيح لأمعائنا وصحتنا"

وتضيف خبيرة التغذية، مشروب القهوة مفيد أيضا، ولكن يجب عدم الإفراط بتناوله، حيث يكفي تناول فنجان واحد منه في الصباح، لكي تحصل الأمعاء على فائدة دون عواقب ومضاعفات لبقية أعضاء الجسم. لأن القهوة تحفز عملية هضم الطعام وتساعد على تنظيف الأمعاء وتؤثر إيجابيا في البكتيريا المفيدة. وينصح الخبراء بعدم إضافة السكر أو الكريم للقهوة.

وتنصح الخبيرة بشرب عصير الطماطم أو عصائر أخرى. لأن عصير الطماطم يحتوي على الألياف الغذائية، التي تساعد في عملية الهضم. وعند شرب العصائر الأخرى مع التوت أو بذور الكتان أو الشيا، يتم إثراء الأمعاء بالبروبيوتيك.

هذا ما يحدث عند وضع الملح على لسانك لدقائق

انتبه.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بجلطات الدم

"مسرفين للغاية".. 5 أبراج بتصرف الفلوس دون حساب وأخر الشهر تندم

منها أنياب العناكب.. 6 سموم تساعد الناس على الشفاء

ملهمش حظ.. 5 أبراج قراراتهم كلها غلط وبيرجعوا يندموا