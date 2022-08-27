رحلة كمال رضا لاعب نجوم المستقبل مع السرطان قبل وفاته: «سجل 3 أجوال رغم التعب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من شهرين، كانت بداية انتفاضة رضا شوقي، والد الناشئ «كمال» رضا لاعب نجوم المستقبل، بعدما كشف عن معاناة نجله مع الورم الخبيث، الذي هاجمه خلال تواجده بالتدريبات، قبل أن يكتشف اللاعب سوء حالته، لتنتهي يوم الخميس بوفاته، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة ليودع رحلته بدنيانا ومعاناته مع السرطان.

رحلة كمال رضا لاعب نجوم المستقبل مع السرطان قبل وفاته

تفاصيل مؤلمة، كان تحدث عنها، والد اللاعب، كمال رضا، حول معاناته مع المرض، خلال حوار سابق له عبر «on time»، إذ أكد أن الألم الشديد هاجم نجله الصغير خلال التمارين، ما دفع المدربين لراحته قبل العرض على طبيب النادي: «كان في النادي، واشتكى من ألم في صدره جهة اليمين وقال للمدربين قالوله دي مزقة أو كدمة، لكن لما زاد الطبيب طلب منه يرتاح ويعمل أشعة».

طلب صغير من اللاعب للمدرب بنزول التمارينات رغم التعب، ليضع نفسه في دائرة الهجوم والتكهنات من قبل البعض، وفقًا لما ذكره والده: «استأذن ينزل وكان نفسه يكمل، ونزل 10 دقايق بس جاب 3 أجوال قالوله إنت بتمثل ومش تعبان، لكن كان التعب شد عليه، لحد ما الدكتور قاله لازم أشعة رنين».

اكتشاف إصابة اللاعب الراحل بالسرطان

صدمة عاشها والد اللاعب الراحل رفقة نجله، بعد اكتشاف وجود ورم خبيث: «الأشعة قالت إن ده ورم خطير 12 سم، وعملنا جراحة كلفتنا 160 ألف في القاهرة، لكن بعدها كل أعصاب إيده اليمين وقفت، واضطرينا لعمل الأشعة تاني واتصدمنا لما عرفنا إن الورم تكاثر وفي مرحلة متأخرة».

أشهر من الجراحة والعمليات والعلاج والجلسات، مر عليها اللاعب الراحل كمال رضا، لا يقف معه سوى أهل قريته، الذين تبرعوا بثمن العلاج والعمليات، قبل أن يلفظ أول أمس اللاعب أنفاسه الأخيرة بعد صراع مع السرطان الذي أودى بحياته.

وفاة اللاعب كمال رضا

وكان كمال رضا شوقي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي نجوم المستقبل، توفي بعد صراع مع مرض السرطان، إذ نعاه والده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ويبقى الله حين لا يبقى أحد.. الأمانة وصلت صاحبها، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وزارة الشباب والرياضة تنعى لاعب نجوم المستقبل

ونعت وزارة الشباب والرياضة لاعب نجوم المستقبل، في بيان رسمي جاء نصه كالتالي: «نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفاة اللاعب كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل بعد رحلة صراع طويلة مع المرض».

وأضاف: «يتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص المواساة والعزاء لأسرة اللاعب، وأسرة الرياضة المصرية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد اللاعب الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

قبر اللاعب الراحل يُزين بالورود

وخلال الساعات الماضية، نشر والد اللاعب الراحل صورة لقر نجله عقب زيارة أصدقائه له، مدونًا: «صباح الخير يا كونجو عاوز أقولك الأولاد راحو عملوا قبرك ووزعوا لك الورد والشجر اللي بتحبه هما دول الصحاب الصح ياكمال عرفت تختار صحابك صح زي ما عرفت تختار كل حاجة في حياتك صح واسمحلي بقى يكونوا صحابي من النهارده وأنا يا حبيبي حقولك كل حاجة أول بأول».