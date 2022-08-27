حكاية شاب يأكل 32 علبة فشار في 8 دقائق فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - سجّل الأمريكي Joey Chestnut، رقمًا قياسيًا جديدًا، دخل خلاله موسوعة الأرقام القياسية "جينيس"، بالتهامه 32 علبة فشار بوزن 600 جرام في 8 دقائق فقط.

ويشتهر Joey Chestnut البالغ من العمر 39 سنة، بلقب "الفك المفترس" لفوزه في 15 مسابقة أكل سريع مثل "الهوت دوج"، وآخرها تحدي الفشار المعروف باسم "Popcorn".

وعن الخطة التي اتبعها في التهام هذه الكمية الكبيرة من الفشار في زمن قصير، قال تشيستنت: "حرصت على شرب الماء لمضغ الفشار بسرعة، وإضافة كمية جديدة بعد ذلك وهكذا".

وأضاف تشيستنت: "شعرت بألم في حلقي من المضغ لكن الماء خفف عني ذلك الوجع".

جدير بالذكر أنه سبق لتشيستنت أن فاز بمسابقات أكل سريع عديدة مثل "الهوت دوغ".

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