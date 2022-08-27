تمرينات بسيطة لربة المنزل لفقدان الوزن في البيت.. منها «السكوات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تختار بعض السيدات بعد الزواج، عدم العمل، والاكتفاء بالعناية بمنزلهن والاهتمام بشؤونه، ليطلق عليها كما هو معروف في أغلب المجتمعات مسمى «ربة منزل»، وبما أن حركة المرأة تقل داخل المنزل لانتقالها بين الغرف فقط لتنظيفها أو داخل المطبخ لطهي الطعام، فيؤدي ذلك إلى اكتسابها للوزن؛ في الوقت الذي لا تستطيع معه ممارسة الرياضة بسبب انشغالاتها العديدة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز التمرينات الرياضية السهلة لممارستها داخل المنزل.

3 أنواع من التمارين

قال الكابتن زعيم مصطفى مدرب اللياقة البدنية في تصريحات خاصة لـ«هن»: «إن هناك بعض التمرينات البسيطة يمكن أن تساعد ربة المنزل على خسارة الوزن داخل منزلها»، مشيرا إلى أن التمرين الأول هو تمرين القرفصاء «السكوات»، إذ تقوم المرأة بعمل 20 عدّة مقسمة على ثلاث فترات، حيث يجعل السكوات قوام الجسم مشدودا ومتناسقا.

وتابع: «يبنما التمرين الثاني هو الجري في المكان حيث يعمل على حرق الدهون المخزنة بالجسم وممارسته لمدة 30 ثانية، والتمرين الثالث هو بايسكل كرانش «bicycle cruhes»، فهو يعمل على حرق دهون البطن والخصر، وتكون ممارسته 10 عدات لكل جانب».

وأوضح: «ممارسة اللكم في الهواء هو التمرين الرابع إذ يسهل لربة المنزل فعله وذلك لمدة 20 ثانية مقسمة على 3 مرات».

وأكمل «زعيم»: «أن تمرين الجسر للعضلة الخلفية هو التمرين الخامس الذي يمكن لربة المنزل ممارسته داخل منزلها، وهو يعمل على تقوية الأرداف وأسفل الظهر، والتمرين السادس هو تمرين الطعن حيث يساعد على تقوية عضلة القدم، وذلك لـ20 عده للرجلين معاً، وأخيراً تمرين القطة والبقرة تمارس لمدة 30 ثانية لتمدد عضلات الظهر والتخلص من التوتر».

استرتشات بعد التمرين

واختتم الكابتن، أنه يمكن ممارسة هذه التدريبات لمدة 10 دقائق يوميًا أو 4 أيام في الأسبوع، لافتاً إلى أنه بعد كل تمرينتين يجب أخذ دقيقة للراحة، وأنه من المهم عمل حركات الاسترتشات للجسم بعد الانتهاء من عمل التمرينات لمدة 10 أو 20 ثانية بالوضع المفضل لدى ربة المنزل على مرتين.