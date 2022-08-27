رجل يصفع موظفة ورد فعل مفاجئ منها.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

انتشر مقطع فيديو لحادث من ولاية ماديا براديش بالهند، حيث صفع رجل موظفة، بعد أن رفضت السماح له بالذهاب دون دفع الضريبة، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

عندما تشاهد الفيديو، يمكنك رؤية الرجل وهو يسير غاضبًا باتجاه كشك تحصيل الرسوم، ويبدأ في الشجار مع المرأة ويصفع المرأة على وجهها، لكن المرأة لم تنزعج، حملت خفها وضربت الرجل انتقاماً منه، بعدها حاول الناس وقف المشاجرة بينهما.

وكان الرجل يقود سيارته، وليس لدية المحفظة الإلكترونية التي من المقرر أن يسدد بها الرسوم، والتى تخصم تلقائيًا رسوم المرور من محفظتة عبر الإنترنت، حيث طالب بإعفائه من دفع رسوم المرور.

ودار الحوار بين الموظفة والرجل كالآتي: "قال إنه مواطن محلي، قلت لكني لا أعرفك، ثم ذهبت وأبلغت المشرف، سألت المشرف إذا كان يعرف الرجل، فقال لا، ثم نزل الرجل من سيارته متوجهًا للموظفة، وقام بالإساءة لها وضربها".

رفعت الموظفة دعوى ضد الرجل، ولكن لم يتم القبض عليه بعد، وتم تسجيل القضية، وقال رامكومار راغوفانشي المسؤول عن مركز الشرطة المحلي: "يجب تضمين المزيد من القوانين والقواعد لحماية حياء المرأة في هذه الحالات".

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