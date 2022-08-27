منها الحموضة.. أعراض إذا شعرت بها فتجنب تناول الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

يهتم الكثير من الناس بإضافة الطماطم إلى نظامهم الغذائي، سواء عبر تقطيعها لعمل السلطات أو كصلصة لبعض المأكولات، ويعتبر تناولها آمنًا، إلا أنها يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية على صحتنا.

وقد ترغب بعد قراءة هذه السطور في الاستغناء عنها أو خفضها في نظامك الغذائي، وفقًا لموقع brightside.

- الحموضة

الطماطم حمضية جدًا، ويمكن أن تسبب حرقة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة مثل التهاب المعدة ومرض الجزر المعدي المريئي. حتى لو كنت بصحة جيدة وتأكل الكثير من الطماطم.

- آلام المفاصل

تناول الكثير من الطماطم قد يسبب آلام المفاصل. لأن الطماطم بها قلويد يسمى سولانين، الذي يبني الكالسيوم في الأنسجة. وتراكم الكالسيوم يمكن أن يسبب التهاب وألم, وتورم في المفاصل.

- مشاكل في الكلى

كما سبق وذكرنا في النقطة السابقة أن الطماطم تؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الجسم. فهي غنية أيضا بأوكسالات قد تؤدي إلى حصوات الكلى. كما أنها غنية بالبوتاسيوم الذي قد يضعف وظائف الكلى.. لذا إن كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الكلى فاحذر الإكثار منها.

-الحساسية

تحتوي الطماطم على مركب يسمى الهستامين، مما يعزز الجهاز المناعي لمحاربة الأجسام الغريبة، التي عادة ما تأتي في شكل ردود فعل تحسسية أو ما يسمي "الحساسية"، مثل الطفح الجلدي وتورم اللسان بالنسبة لأولئك الذين تم تشخيصهم بالفعل على أن لديهم حساسية الطماطم.

- متلازمة القولون العصبي

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي يمكن أن تؤدي الطماطم إلى ظهور هذه الأعراض، "الإسهال, وتشنجات مؤلمة, والانتفاخ, والإمساك". في هذه الحالة من الأفضل الابتعاد عن الأطعمة الحمضية مثل الطماطم وصلصتها.

- يسبب الليكوبينوديرميا

الليكوبين هو نوع من الصباغ الموجود في الطماطم وغيرها من الأطعمة. وعندما تتناول كمية زائدة فإنه يمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد.

- مشاكل في المسالك البولية

الأطعمة ذات الحموضة العالية مثل الطماطم، يمكن أن تكون متعبة للمثانة. فإذا كنت عرضة لمشاكل المسالك البولية من الأفضل تجنب أو خفض منتجات الطماطم مثل صلصة الطماطم والكاتشب.

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