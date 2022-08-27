الامارات | «برج خليفة» أعجوبة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضلاً عن كونه المبنى الأكثر ارتفاعاً الذي استطاع بناءه الإنسان منذ نشوء الحياة على هذا الكوكب، يعد «برج خليفة» أعجوبة معمارية وهندسية عالمية تحتضنها دبي؛ فبطوله البالغ 828 متراً تجاوز هذا البرج ضعف ارتفاع مبنى أمباير ستيت، ونحو ثلاثة أضعاف ارتفاع برج إيفل.

ويتميز هذا المعلم الذي يتصدر دائماً استطلاعات الرأي بأنه واحد من أجمل المباني في العالم بتصميمه الفريد، كما أنه في مقدمة الوجهات السياحية الجاذبة على مستوى العالم، يسافر إليه السياح من القارات الست لاكتشاف سحره وجاذبيته عن قرب، والتقاط «الصور التذكارية» في ظلاله الواسعة والمضيافة.