الامارات | إعدام أميركي قتل صديقه بمطرقة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام أميركي قتل صديقه بمطرقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُفذ حكم الإعدام في أوكلاهوما، أمس، بحق أميركي في الخمسين من عمره مُدان بقتل رجل بمطرقة عام 1997، بعدما رفض حاكم الولاية طلباً بالرأفة به، وتلقى جيمس كودينغتون حقنة مميتة في سجن ماك أليستر.
وحُكم على جيمس كودينغتون بالإعدام لقتله صديقه ألبرت هيل (73 عاماً) بمطرقة عام 1997، لرفضه إعطاءه مبلغاً مالياً لشراء مخدرات. وأوصى مجلس العفو والإفراج المشروط في الولاية بالرأفة بكودينغتون، لكن الحاكم الجمهوري كيفن ستيت رفض هذا الطلب الأربعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App