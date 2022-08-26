كيفية التفرقة بين «الجمبري الكداب» والحقيقي.. 5 علامات فاصلة منها الطول

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجمبري الكداب، أو صرصار البحر، واحدًا من الأسماء التي أُطلقت على رخويات الشيكال، التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار التحذيرات المستمرة من تناولها، إذ تشبه الجمبري لكنها تتغذى على الأسماك والطحالب الميتة، التي تجعلها طعامًا سامًا لمن يتناولها.

ما هو الجمبري الكداب؟

وتصدر الجمبري الكداب، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع انتشاره في الأسواق بسبب ثمنه الزهيد، إذ يُباع الكيلو الواحد منه بـ 10 جنيهات فقط، إلا أنه يسبب العديد من المشكلات الصحية حال تناوله.

كيف تميز السيدات الجمبري الكداب؟

وتنخدع الكثير من السيدات في مظهر الجمبري الكداب، إذ يُباع الكثير منه في بعض الأسواق، الأمر الذي أوضحه الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، مؤكدًا أن التجار تحتال على المواطنين البسطاء، ويبيعون هذا النوع وكأنه جمبري.

وعن العلامات التي تميز الجمبري الكداب، من الحقيقي، وفقًا لما ذكره «الجمل» مؤخرًا خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، تأتي على النحو التالي:

- الجمبري الكداب صلبًا من الخارج.

- الجمبري الكداب يأخذ مجهودًا أكثر من الأسماك في التنظيف لإزالة القشور والأشواك الصلبة.

- الجمبري الكداب لحمه ضئيل.

- يتميز الجمبري الكداب بالطول.

- ثمنه رخيص حيث يصل إلى 10 جنيهات فقط للكيلو.

معلومات عن الجمبري الكداب

وكانت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية في كلية الطب جامعة الإسكندرية، أوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، معلومات عن الجمبري الكداب، جاءت على النحو التالي:

- أحد أنواع القشريات الموجودة في البحر.

- يحيا بالقرب من الشواطئ.

- يتغذى على مخلفات الصرف الصحي والطحالب والفضلات.

- يحمل قدرًا كبيرًا من البكتيريا والعناصر الثقيلة لبقايا المبيدات الناتجة عن عمليات مكافحة الآفات بالأراضي الزراعية.

- يشبه في هيئته الجمبري الحقيقي إلى حد كبير.