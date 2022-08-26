عائشة المنصوري أول كابتن طيار في الإمارات: أتمنى أن أكون مصدر إلهام لغيري «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد تحققه المرأة العربية، تبرهن من خلاله أنها قادرة على تحدي الصعاب وتسطير اسمها وسط الأسماء الهامة في التاريخ، والذي كان من نصيب عائشة المنصوري، في منتصف الثلاثينات من عمرها، التي حازت على لقب أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة «كابتن»، في شركة طيران تجارية، لترفع اسمها واسم بلدها وسط جميع أنحاء العالم.

كابتن الطيران عائشة المنصوري، كانت واحدة من بين شابتين إماراتيين في دفعتها، حصلت على برنامج الطيار المتدرب، التابع لـ«الاتحاد للطيران»، خلال عام 2007، واستطاعت اجتياز التدريب بنجاح حتى تخرجت في عام 2010، وانطلقت في رحلتها التجارية الأولى على متن طائرة «A320».

إنجازات حققتها عائشة المنصوري

عائشة المنصوري، ستتولى مهامها بالعمل ككابتن طائرة بشكل منتظم، خلال يومي 28 و29أغسطس، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، إذ حصلت على رتبة مساعد طيار متقدم، وتدرجت في مهامها الوظيفية، لتبصبح أول إماراتية تقود طائرة الركاب العملاقة، بعدما أكملت برنامج «الاتحاد التدريبي»، مستوفيةً ساعات الطيران الإلزامية لتصبح مؤهلة للترقية، بحجابها الذي لم يعق حركتها وأهدافها في الوصول إلى الهدف المنشود.

اجتازت الفتاة الإماراتية كافة الفحوصات واختبارات المعرفة النظرية للهيئة العامة للطيران المدني، ما أهلها للحصول على رخصة طيار للنقل الجوي في الإمارات، وفق موقع «الإمارات اليوم».

عائشة المنصوري ممتنة للحظ واللقب

وعبرت الإماراتية عائشة المنصوري، عن سعادتها بعد حصولها على لقب أول كابتن طيار في الإمارات، إذ قالت: «ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي للانضمام إلى برنامج الاتحاد للطيران لتدريب الطيارين وتطوير مسيرتي المهنية على مرور الأعوام، فخورة بكوني أول امرأة إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية وهي الناقل الوطني لدولتي وأرجو أن أكون مصدر إلهام لغيري من الشابات لخوض مجال الطيران».

احتفال زملاء كابتن الطيران وإدارة الشركة

وكان أقيم حفلًا في مركز إحاطة الطاقم التابع لاتحاد الطيران، بحضور أسرة الطيارة عائشة المنصوري، وأقرانها المقربين في مجتمع الطيارين والإدارة العليا من الشركة، وقالت على هامش تلك الاحتفالية: «لا يوجد حد للمرأة العربية والإماراتية، إذ تستطع دائمًا الوصول إلى كل ما هو صعب، وتجعله يسير بين يديها، كنت انضميت إلى شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 15 عاما، ولدي ما يقرب من 6 آلاف ساعة طيران تحت جناحيها».