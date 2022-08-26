تحذير: الاختيار الخاطئ لـ"الريجيم" قد يسبب الوفاة.. إليك الضوابط الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يرتبط إنقاص الوزن لدى الغالبية باتباع حمية غذائية محددة، أو ممارسة التمارين الشاقة، من أجل الحصول على الوزن المثالي والجسم الرشيق.



وعند التفكير في اتباع نظام غذائي معين للتخلص من الدهون الزائدة، فإن البعض يقع في أخطاء تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، خصوصًا الحماس في البداية الذي يُحمّل الشخص أكثر من طاقته ويجعله يتبع "ريجيمًا" قاسيًا.



ولذا قبل اتباع أي نظام غذائي يجب أن تسأل نفسك أولًا هل هو مناسب لك أم يضرك؟، خاصة أن هناك العديد من الحميات التي حذّر منها خبراء تغذية سبّبت مشاكل صحيّة لنجوم ومنها الفنانة أمل إبراهيم التي ظهرت بانخفاض ملحوظ في الوزن بعد غياب طويل عن الظهور.



وذكرت خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس"، إنها اتبعت نظامًا غذائيًا خاطئًا، بدون استشارة طبيب، قائلة: "بقيت أصوم الشهر كله ثم لقيتني بصوم السنة كلها.. واتضايقت لما عرفت نتيجة اللي عملته".



الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، يؤكد في تصريحه لـ"الخليج 365"، أن النظام الغذائي المنضبط لإنقاص الوزن لا بد أن يصمم بشكل فردي، وذلك لأن كل شخص يختلف عن الآخر، ويحدد ذلك وفقًا لمعايير عدّة، مثل العمر والوزن والطول ونمط حياته والحالة الصحية والتاريخ العائلي المرضي.



وحذر "نزيه" من اتباع أنظمة غذائية موصوفة لحالات أخرى، لأنها غالبًا لن تعطي أي نتائج فاعلة، بالإضافة إلى أنها تهددهم بالعديد من المشكلات الصحية.



وأوصى استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، بضرورة التدرج عند اتباع النظام الغذائي، موضحًا: "إذا كنت معتادًا على تناول 3 أرغفة من العيش يوميًا لا يمكن تناول نصف رغيف مرة واحدة"، لأن ذلك يعرض لمضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.



وشدد على أهمية أن يكون النظام الغذائي غني بثلاث أطعمة أساسية، وهي النشويات والبروتين والخضروات مع مراعاة أن تكون السلطة تتضمن 5 ألوان وتحديدًا اللون الأبيض مثل البصل.



وأكد أن الشخص لا يمكنه إنقاص الوزن والحفاظ على صحته من خلال اتباع نظام غذائي فقط، بل يحتاج أيضًا إلى تغيير نمط حياته، عن طريق ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافي من النوم يوميًا.

هذا ما يحدث عند وضع الملح على لسانك لدقائق

انتبه.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بجلطات الدم

"مسرفين للغاية".. 5 أبراج بتصرف الفلوس دون حساب وأخر الشهر تندم

منها أنياب العناكب.. 6 سموم تساعد الناس على الشفاء

ملهمش حظ.. 5 أبراج قراراتهم كلها غلط وبيرجعوا يندموا