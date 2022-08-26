وفاة عروس بعد زفافها بـ24 ساعة.. تسببت في إنقاذ 3 أشخاص برحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف



تمكنت عروس صينية توفيت في اليوم التالي لزفافها، من إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد أن تبرع زوجها وعائلتها بأعضائها، ما أكسبها الثناء في جميع بلدها، وفق ما أورد موقع "scmp".



وأصيبت المرأة التي يطلق عليها اسم "تشانغ"، من مقاطعة فوبينغ في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، بنزيف في الدماغ في اليوم التالي لزفافها وتوفيت في المستشفى، حسبما ذكرت جمعية الصليب الأحمر الصيني.



ورغم حزن عائلتها فإنها اتخذت قرارًا بالتبرع بأعضائها للمساعدة في إنقاذ حياة الآخرين، وقالوا إن هذا ما كانت تتمناه "تشانغ".



أخبرت عائلة "تشانغ" منسقي المتطوعين في المستشفى، أن العروس كانت ترغب في إنقاذ الناس من خلال التبرع بالأعضاء إذا حدث لها أي شيء.



ووافق الزوج على التبرع بأعضائها، وملء الأوراق المطلوبة، حيث تأثر الأطباء والممرضات والمتطوعون الذين كانوا حاضرين في هذه اللحظة بالبكاء بسبب كرم عائلة تشانغ.

بعد الإزالة الناجحة لأعضائها من قبل فريق من ستة أطباء، تم إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص.



وقال والدها "الأعضاء التي تبرعت بها أنقذت الغرباء المحتاجين، ما أفاد الآخرين والمجتمع، بالتأكيد أشعر بسعادة غامرة، وإن كنت لا أزال حزينا للغاية، ربما في يوم من الأيام سأواجه ظلالها بين الحشود في مكان ما في المدينة".

هذا ما يحدث عند وضع الملح على لسانك لدقائق

انتبه.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بجلطات الدم

"مسرفين للغاية".. 5 أبراج بتصرف الفلوس دون حساب وأخر الشهر تندم

منها أنياب العناكب.. 6 سموم تساعد الناس على الشفاء

ملهمش حظ.. 5 أبراج قراراتهم كلها غلط وبيرجعوا يندموا