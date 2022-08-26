هذا ما يحدث عند وضع المشروبات الغازية على شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جاءت فكرة وضع المشروبات الغازية على الشعر بعد أن بدأت سوكي ووترهاوس عارضة الأزياء الإنجليزية بنشر فوائدها للشعر.

وفي هذا الصدد نستعرض ما يحدث عند وضع المشروبات الغازية على الشعر، وفق ما أورد موقع "stylecraze".

فوائد غسل الشعر بالمشروبات الغازية:

المشروبات الغازية تحتوي على مياه غازية وسكر (شراب الذرة) وحمض الفوسفوريك وكافيين وعوامل منكهة طبيعية ولون طعام صناعي.

وعندما تغسلين شعرك بهذا المشروب فإن جميع المكونات التي توضع على فروة رأسك وشعرك تمنحه ملمسًا للشعر، علاوة على ذلك، بسبب درجة الحموضة الموجودة بها تجعله يبدو لامعا.

ولكن تجنبي ترك المشروب الغازي على شعرك كثيرا لأنه يكون ضارًا، إذ يمكن لشراب الذرة والمكونات الأخرى أن تتراكم على فروة الرأس وتؤدي إلى مشاكل مثل الدهون والحكة وقشرة الرأس وتساقط الشعر.

كيفية غسل الشعر بالصودا :

كل ما تحتاجينه:

زجاجة صودا سعة 1 لتر.

وعاء أو مصفاة.

منشفة.

مجفف شعر.

الطريقة:

الخطوة 1: احضري وعاء على الطاولة وضعي شعرك فيه.

الخطوة 2: اغمري شعرك بالصودا.

الخطوة 3: اغمسي شعرك عدة مرات في المشروب الغازي.

الخطوة 4: اغسلي شعرك بالشامبو لإزالة كل آثار المشروب وجففي شعرك في الهواء، وستلاحظين اختلافًا في ملمس شعرك، ويبدو ناعمًا.

اتبعي هذه النصائح عند شطف المشروبات الغازية من شعرك:

- يجب شطف الشعر وفروة الرأس جيدًا بعد غسلهما بالمشروب الغازي.

- استخدمي شامبو مناسب لطبيعة شعرك.

- قومي دائمًا بفك تشابك شعرك قبل الشطف.

- تجنبي وضع الصودا المجمدة مباشرة على فروة رأسك.

- لا تستخدمي الصودا بشكل متكرر على شعرك، لأن ذلك قد يجرده من لمعانه الطبيعي ورطوبته.

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