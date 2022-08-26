عقوبة غريبة من شركة لموظفيها: "اللي ما يحققش التارجت هياكل بيض نيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثارت شركة صينية جدلاً عبر الإنترنت بعد أن تم الإبلاغ عن إجبار الموظفين على تناول البيض النيئ كعقوبة لعدم تلبية التوقعات.



ووفقًا لموقع "odditycentral"، بدأت القصة عندما لجأ طالب جامعي يدعى "دو" في السنة الثانية على وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من تجربته كمتدرب في شركة تكنولوجيا Zhengzhou.



وأشار إلى أن الشركة المذكورة لديها قاعدة غريبة حيث يتعين على الموظفين ابتلاع البيض النيئ إذا لم يحصلوا على طلبات كافية في فترة زمنية محددة أو فشلوا في تلبية توقعات الإدارة "التارجت".



وأشار إلى أنه تم إنهاء فترة تدريبه بعد أن رفض الانصياع للقاعدة، مضيفًا أن الإدارة جعلته يكتب "أسبابًا شخصية" كسبب لإنهاء التدريب لإعفاء الشركة من أي مسؤولية.



أثار الطالب الغضب عبر الإنترنت، ونشر مقطع فيديو لاحق مجهول الهوية يظهر أن موظفي الشركة يشعرون بالغثيان على ما يبدو أثناء محاولتهم ابتلاع البيض النيء، ما أدى إلى شعور كثير من رواد السوشيال بالغضب، ووصفوا هذه الممارسة بأنها غير إنسانية، وحذروا من مخاطر تناول البيض النيئ، ودعوا إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.



في غضون ذلك، لم يشعر ممثلو الشركة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم علنًا، بالانزعاج من رد الفعل العنيف، حيث أشاروا إلى أن تناول البيض النيئ منصوص عليه بوضوح في دليل الموظف، وعندما سأل الطالب عن شرعية القاعدة، أجاب مدير الموارد البشرية بسؤال خاص به "ما هو القانون الذي يمنعك من تناول بيضة نيئة؟".



وحقق لواء تفتيش العمل في مقاطعة جينشوي، مدينة تشنغتشو، في هذه القضية، لكن الخبراء القانونيين يزعمون أنهم سيحتاجون إلى أكثر من شهادة الشاب، لأن تدريبه غير مدفوع الأجر لا يؤهله للعمل، لذلك لا يندرج تحت قوانين العمل، ومع ذلك، إذا شهد أي من الموظفين الآخرين ضد الشركة، فستكون الأمور مختلفة.



وقال "دو" للصحفيين إن استهلاك البيض النيئ من قبل الموظفين كشكل من أشكال التحفيز من قبل الشركة، وهو ما أكدته الإدارة منذ ذلك الحين.



وكتبت إدارة الشركة في بيان "الموظفون مسئولون عن النتائج فى عملية المبيعات، كما يتم تحديد المكافآت والعقوبات بوضوح في عملية التنفيذ".



وذكر تقرير أن الموظفين الذين لا يرغبون فى تناول البيض النيئ كعقوبة عليهم أن يبتلعوا أنبوب كامل من الخردل بدلاً من ذلك.

هذا ما يحدث عند وضع الملح على لسانك لدقائق

انتبه.. 10 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بجلطات الدم

"مسرفين للغاية".. 5 أبراج بتصرف الفلوس دون حساب وأخر الشهر تندم

منها أنياب العناكب.. 6 سموم تساعد الناس على الشفاء

ملهمش حظ.. 5 أبراج قراراتهم كلها غلط وبيرجعوا يندموا