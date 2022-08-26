أغرب حديقة حيوان.. البشر في أقفاص والحيوانات تتجول حولهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من الطبيعي رؤية حيوانات برية قوية مثل الأسود والنمور مسجونة داخل أقفاص، ليتم عرضها أمام الأشخاص الزائرين للمشاهدة والاستمتاع، لكن كان لحديقة حيوان في الصين رأي آخر.



وفقا لموقع "india"، هناك حديقة حيوان فريدة من نوعها في الصين، غيّرت الأدوار وحبست البشر داخل أقفاص وجعلت الحيوانات في الخارج تشاهدهم.



تسمح حديقة حيوان Lehe Ledu Wildlife Zoo في مدينة توشونجكينج في الصين، للحيوانات بالتجول بحرية بينما حُبس البشر في القفص.



يدفع زوار الحديقة مقابل حبسهم في أقفاص بينما تطاردهم الحيوانات البرية مثل النمور والأسود.



بالإضافة إلى ذلك، يتم ربط قطع ضخمة من اللحوم النيئة بقضبان القفص بحيث يمكن جذب الحيوانات عن قرب.



وفي حب تناول اللحوم، تقترب الحيوانات من القفص وأحيانًا تتسلق أعلاه.

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