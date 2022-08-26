«الإفتاء» ترد على سائلة: «أوصتني شقيقتي بابنتها بعد وفاتها ولم أنفذها.. هل عليّ وزر؟»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

الكثير من الأسئلة يبحث المسلمون عن إجابات لها وفق الشريعة والدين وكتاب الله وسنته، ووفق تعاليم الرسول الكريم، في القضايا الحياتية المختلفة، فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث، وتنفيذ وصية الأموات، والعادات والأخلاقيات والقيم، فضلا عن الحجاب وحرمانيه خلعه والأوقات التي يجوز فيها ذلك من خلال اللجوء لدار الإفتاء المصرية، سواء عبر قناتهم على موقع يوتيوب، أو البوابة الإلكترونية الخاصة بهم، وعبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال الاتصالات الهاتفية لكبار المشايخ والعلماء خلال البرامج المختلفة.

حُم عدم تنفيذ وصية متوفي

ووجهت سيدة سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر خاصية البث المباشر، على قناتها على موقع «يوتيوب»، قائلة: «أختي قالتلي كذا مرة وصيتك بنتي، قبل أن يتوفاها الله، وزوجها أخذها وحرمها مننا، هل ده حرام وهل عليّ ذنب في عدم تنفيذ وصيتها وتولي مسؤوليتها وتربيتها؟».

وردت دار الإفتاء المصرية، عبر خاصية «البث المباشر»، على قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» كالتالي: «وصيتها معناها إنك ترعيها، يعني تشمليها برعايتك وعنايتك، ولو ربنا موسع عليكي وتقدري تلبيلها احتياجاتها وطلباتها مفيش مانع».

كما تابعت دار الإفتاء المصرية، في الرد على السؤال الوارد إليها، عن حكم عدم تنفيذ وصية متوفي، كالتالي: «في حالة أخذ الاب للفتاة، لا يمنع من تنفيذ الوصية، تتصلي بيها وتسألي عن صحتها وعن أمورها الشخصية، وتتواصلي مع والدها وتقوليله طمني عليها وعلى أحوالها، ولو محتاجة أي حاجة تكلمك، خاصة إنها بنت وخالتها وفي مقام الأم، وهتعرف تتكلم معاكي بخلاف ما تتكلم به مع والدها».

الإفتاء ترد على السؤال

وأشارت دار الإفتاء المصرية، خلال الرد على السؤال الوارد إليها، قائلة: «الوصية باقية وعليكي أن تُنفذي منها ما تستطعين».