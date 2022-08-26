10 أسباب لتوقف نمو الشعر.. أبرزها منتجات التصفيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هل تتسائلين لماذا توقف شعرك عن النمو؟، أو لاحظت أن شعرك بدأ في النحافة وفقدت الحجم الكبير له؟، على الرغم من أن هذا يحدث مع تقدم العمر، إلا أنه قد يشير أيضًا إلى حالة طبية خطيرة، فمن المهم فهم الأسباب المختلفة لتساقط الشعر لضمان العلاج في الوقت المناسب.

وتعد خيارات نمط الحياة السيئة والتلوث والتوتر والنظام الغذائي غير المتوازن من الأسباب الرئيسية لتوقف شعرك عن النمو، وفيما يلي تلك الأسباب تفصيلا بحسب ما نشره موقع «ستايل كريز»، المتخصص في شؤون المرأة ولايف ستايل.

المعدل الطبيعي لنمو الشعر

وفقا لـ«ستايل كريز»، ينمو شعر الشخص العادي بمعدل 6 بوصات سنويًا، وعادة ما تستمر مرحلة نمو الشعر ما بين 2-6 سنوات، ومع ذلك، فإن لدى الأشخاص المختلفين دورات نمو شعر مختلفة تتأثر بالعديد من العوامل، حيث تمر بصيلات شعرك بدورة نمو تتكون من أربع مراحل وهي «النمو، الانتقالية ، الراحة وتساقط الشعر».

وقال الموقع، إن كل بصيلة شعر تمر بهذه الدورة التي تحدد طول وحجم خصلات الشعر، إذا تعطلت هذه الدورة بسبب أي عامل، يتأثر نمو الشعر الطبيعي، فيما يلي الأسباب الأكثر شيوعًا لتوقف شعرك عن النمو.

لماذا لا ينمو شعرك؟

علم الوراثة: طول شعرك ولونه وحجمه وقوته يخضع لجيناتك، حيث تلعب الجينات دورًا مهمًا في التأثير على دورة نمو شعرك.

مستوى الإجهاد: ثبت طبيا أن أي نوع من الإجهاد الجسدي أو النفسي يضر بنمو الشعر.

السن: لا تتسبب الشيخوخة في شيب شعرك فحسب، بل تؤثر أيضًا على نموه لأنه من المعروف أن مرحلة التنامي تصبح أقصر مع تقدمك في العمر.

تقصف الشعر: ينمو شعر الشخص العادي بمعدل 6 بوصات سنويًا، إذا لاحظت أن شعرك بنفس الطول حتى بعد فترة معينة، فقد يكون في الواقع يتكسر ويتقصف.

نهايات منقسمة: يصاب الأشخاص ذوي الشعر الجاف بنهايات متقصفة، إذا لم يتلق شعرك ما يكفي من العناصر الغذائية لموازنة مستويات الرطوبة، ستبدأ أطرافه في الانقسام، مما يؤدي إلى التكسر.

منتجات التصفيف وتسريحات الشعر: العلاجات الكيميائية والمنتجات والعمليات المستخدمة لتصفيف شعرك لها تأثير كبير على صحته ونموه.

عدم ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي: يجب اتباع نظام غذائي صحي وتمارين روتينية مهمان جدًا لنمو الشعر.

الشعر الجاف وفروة الرأس: فروة الرأس الجافة وخصلات الشعر الهشة من علامات الشعر غير الصحي، قلة الرطوبة أو عدم التوازن في مستويات الرطوبة بفروة رأسك يجعل شعرك جافًا، مما يؤدي إلى تكسره ويقيد نموه.

مشاكل الغدة الدرقية: عدم انتظام إنتاج الهرمونات بواسطة الغدة الدرقية له تأثير سلبي على شعرك.

الولادة والرضاعة الطبيعية: غالبًا ما تؤدي الاختلالات الهرمونية بعد الولادة إلى ما يعرف بتساقط الشعر بعد الولادة.