5 تسريحات جذابة لشعر طفلتك.. أبرزها ذيل الحصان المقسوم والضفيرة الفرنسية

القاهرة - سمر حسين - ماما

تهتم كل أم بأناقة ابنتها دائماً وتحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل التي تخصها وبالأخص شعر طفلتها، تعتني الأم بتسريحاته وذلك بالحرص على استخدام منتجات الشعر المناسبه والاعتناء به يومياً، لكن تحتار دائماً الأمهات فى اختيار تسريحة الشعر.

ويستعرض «هن»، 5 تسريحات جذابة لشعر طفلتك، وذلك في إطار ما يقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

كعكة الضفيرة.. أبرز التسريحات

على الأم تقسيم شعر ابنتها نصفين ومع كل نصف تقوم بتضفير الجزء الأعلى وربطه مع الجزء السفلي للجانب الآخر على هيئة كعكة.

ذيل حصان المقسم

بعد تقسيم الشعر نصفين، قسمي كل نصف إلى 3 ذيول حصان وذلك بربط كل ذيل بالذيل الذي يليه ليعطي شكلاً جمالياً للطفلة.

الضفيرة الهولندية المقلوبة

قومي بعمل ضفيرة بداية من عنق الرأس وتنتهي عند تاج الرأس، ثم قومي بربطها مع باقي الشعر جيداً ليجمع على هيئة كعكة.

ضفيرة النصف تاج

قومي بتضفير الشعر من على شكل نصف دائرة حتى تصلين إلى تاج الرأس الذي يتجمع عنده باقي الشعر ذيل حصان، ثم قومي بتكملة الضفيرة مع الذيل حصان لتتماسك معها وتصبح ضفيرة واحدة، ثم شكليها على هيئة كعكة تعطي شكلاً متميزاً للشعر.

الضفيرة الفرنسية

قسمي شعر طفلتك إلى نصفين، ثم قسمي أحدهما من الأعلى إلى 3 خصل متساويين الشعر لعمل عقلة من الضفيره ثم أكمليها مع باقي الخصل بالتدريج واستمري حتى يتجمع الشعر لعمل ضفيرة واحده، وكرري ذلك مع الجانب الآخر.