أمريكيان يعترفان بالاحتيال على ابنة «بايدن»: «سرقوا يومياتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حادثة غريبة شهدتها الولايات المتحدة الأمركية، حيث اعترف أمريكيان بسرقة يوميات آشلي جو بايدن ابنة الرئيس الأمريكي، وبيعها لجماعة نشطاء محافظة ونقلوا شيء مسروق من ولاية أمريكية لأخرى.

بيع اليوميات لجماعة النشطاء المحافظة

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن اثنين من سكان ولاية فلوريدا الأميركية وهم إيمي هاريس، 40 عاما وروبرت كورلاندر، 58 عاما، اعترفا بأنهما مذنبان بعد توجيه اتهامات إليهما في قضية سرقة يوميات آشلي ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبيعها لجماعة النشطاء المحافظة بروجيكت فيريتاس.

وأقر المتهممان بالذنب قبل أن يتهمهما قاضي محكمة جنح في محكمة منهاتن الاتحادية بالتآمر لنقل شيء مسروق من ولاية إلى أخرى، كما وافق المتهمان على التعاون مع الادعاء.

صديقة صديقتها سرقت اليوميات وباعتها

ونقلت «سكاي نيوز»، تفاصيل القضية، حيث كانت آشلي بايدن تقيم في منزل صديقة في ديلراي بيتش في فلوريدا وتركت يومياتها وأشياء أخرى خاصة بها، وبعد مغادرة آشلي بايدن دعت صديقتها سيدة تُدعى إيمي هاريس للإقامة المؤقتة معها وبعد شهرين اتصلت إيمي بكورلاندر لمساعدتها في بيع اليوميات وأشياء أخرى من بينها صور أسرية خاصة، بحسب المدعين، وبالفعل باعوها لجماعة نشطاء محافظة مقابل 20 ألف دولار.