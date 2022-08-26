تبدأ من ٣٤ جنيها.. أدوات وألعاب السباحة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يتحمل الأطفال الجلوس على الشاطئ أو حمام السباحة دون فعل شئ.. يفضلون دائما اللعب أو السباحة.

لذا نقدم بعض الأدوات والألعاب التي يمكنها أن تساعدك على تسلية أطفالك.

١. يد سباحة

يمكن شراء "يد سباحة" تساعد الطفل على السباحة.

يبلغ سعرها ٣٤ جنيها فقط وتصلح للأطفال من سن ٣ سنوات وحتى ٦ سنوات.

٢. عوامة سباحة

كما يمكن شراء عوامة سباحة قابلة للنفخ بسعر ٤٩ جنيها.

ذات حجم ٥٠ سم، وبها صمامات هواء لسهولة النفخ. وتناسب عمر ٣ سنوات فأكثر.

٣. حوض سباحة للأطفال

ولمن يخشى على أطفاله من السباحة بحمام سباحة أو بحر، فيمكنه شراء مسبح صغير يتكون من ثلاث حلقات هوائية ملونة.

تبلغ سعته ١٨ جالونا ويصلح لسن عام وحتى ٣ أعوام.

يصل سعره إلى ١٧٤ جنيها.

٤. لعبة الكرة الطائرة بحمام السباحة

أيضا لعبة الكرة الطائرة بحمام السباحة من الألعاب المميزة في هذا الوقت.

يبلغ وزنها كيلو واحد وتصلح للأطفال من سن ٦ حتى ٩ سنوات.