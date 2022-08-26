قط بطل ينقذ صاحبته من نوبة قلبية.. "كادت أن تموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

استيقظت سيدة بريطانية، في الساعات الأولى من الصباح على حيوانها الأليف، الذي عادة ما يضرب صدرها بمخالبه، ثم أدركت أن نداء الاستيقاظ المبكر لم يكن لأن قطتها كانت تحتاج إلى تغذية أو اهتمام، ولكن لأن هناك شيئًا خطير، وفق ما أورد موقع "ladbible"

لم تكن السيدة التي تدعى سام فيلستيد، قادرة على تحريك جسدها، وكانت كأنها تعاني من آلام إطلاق النار على جانبها.

وأجرت السيدة البريطانية الفحوصات الطبية التي أظهرت أن أحد شرايينها كان مسدودا، وأكد الأطباء أنها عانت من نوبة قلبية أثناء نومها.

أمضت السيدة البالغة من العمر 42 عاما ثلاثة أيام في المستشفى، قبل أن تجتمع بقطها، الذي تنسب إليه الآن الفضل في إنقاذ حياتها.

قالت سام: "كان بيلي على صدري وكان يموء بصوت عال في ثقب أذني.. لقد كان مواء حقا، إنه ليس قط خفيف، أيضا وهو بالتأكيد ليس قط يريد أن يكون على ركبتك طوال الوقت، فهو لا يحب أن يكون وحيدا".

وكشفت السيدة أن الأطباء أخبروها أنها محظوظة لأنها وصلت إلى المستشفى في الوقت المناسب.

وقالت سام: "أنا سعيدة فقط لأنه أيقظني، من يدري إذا كنت سأنهض بدونه، كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بالنسبة لي، أعتقد أنه أنقذ حياتي وكذلك كما كان سيفعل كل شخص آخر من حولي".

كشفت خبيرة سلوك القطط لوسي هويل، أن القط ربما يكون قد التقط التغيرات الفسيولوجية عندما سيطرت النوبة القلبية على مالكه.

وقالت: "قد تكون حقيقة أنه قفز عليها وكان يموء علامة على قلقه.. أعتقد أنه ربما أنقذ حياتها، لأن هذا هو ما مكنها من الحصول على مساعدة طبية، لكنني لن أسلك طريق القول إنه فعل ذلك عن قصد، كان رد فعله على الوضع".

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