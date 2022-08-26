ماكينة إسبريسو تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أجبرت ماكينة إسبريسو معطلة، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا في طريقها إلى رحلة من نيوارك بولاية نيو جيرسي إلى فرانكفورت، على الهبوط بشكل غير متوقع ومفاجئ، حسبما ذكرت شركة الطيران.

وتم اكتشاف رائحة احتراق في مطبخ الدرجة الأولى، وكان مصدر الرائحة في البداية ليس واضح، لذلك اتخذ الطيارون قرارًا بالهبوط في بوسطن، وفقا لموقع " today".

وأوضحت شركة لوفتهانزا مباشرة بعد الهبوط، أن المتخصصين فحصوا الطائرة ووجدوا أن العطل في آلة الإسبريسو هو السبب وقاموا بإصلاحه، وبعد ذلك أصبحوا مستعدين لمواصلة الرحلة.

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