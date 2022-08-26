عارضة أزياء تحصل على 304 ملايين جنيه تعويض من «لوس أنجلوس».. صوروا جثة زوجها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حصلت عارضة الأزياء فانيسا براينت، على تعويض 16 مليون دولار ما يعادل 304 ملايين جنيه مصري من مجلس مقاطعة «لوس أنجلوس» وذلك بعد تسببهم في نشر صور قاسية لزوجها لاعب السلة الشهير كوبي براينت، الذي توفي جراء حادث تحطم طائرة هيلكوبتر كان يستقلها.

وصور مسؤولو المقاطعة، جثة لاعب السلة كوبي براينت بشكل غير قانوني، مما اعتبرته زوجته بأنه انتهاك للخصوصية ولجأت للقضاء.

التقطوا صور غير قانونية للحادث

وبحسب «سكاي نيوز» فإن هيئة المحلفين اكتشفت أن نواب عمدة «لوس إنجلوس» ورجال المطافي الذين هرعوا إلى مكان الحادث في يناير 2020، التقطوا صورا غير قانونية للحادثة، بما في ذلك صورا لجثة أسطورة لاعب السلة الشهير كوبي براينت واعتبرت المحكمة أن ما حدث سببه نقص التدريب.

وأُمرت المحكمة، عمدة «لوس إنجلوس»، بدفع 7.5 مليون دولار للمعاناة المستقبلية التي ستعانيها زوجته و2.5 مليون دولار للاضطراب العاطفي الذي عانت منه بالفعل، ومليون دولار غرامة على إدارة الإطفاء عن أضرار الماضي، و5 ملايين دولار للمعاناة المستقبلية.

زوجها كان يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة السلة

وأعربت فانيسا براينت، للمحكمة عن حالة اضطراب نفسي تعيشها بسبب الخوف من ظهور وانتشار هذه الصور على الإنترنت يوما ما، خاصة أن زوجها كان يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، ولعب السلة لمدة عقدين من الزمان مع فريق لوس أنجلوس ليكرز.