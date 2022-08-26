استشاري تغذية يحذر من تناول الشاي والقهوة على الريق.. يسببان كوارث صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض المشروبات التي لا يجب تناولها على الريق، حيث أنه لا يوجد أصح من شرب المياه على الريق، وظهرت مشكلة في الفترة الأخيرة وهي تناول بعض الناس لمشروبات على الريق، ظنا منهم بأنه مفيد أكثر وهو اعتقاد خاطئ، بحسب دكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية.

وقال «حلمي»، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن كثير من المشروبات على معدة فارغة تؤدي إلى مشكلات صحية كثيرة.

مشروبات على الريق تؤدي لكوارث صحية

وأضاف استشاري التغذية، أن من بين تلك المشروبات الليمون والبرتقال والشاي والقهوة، حيث أن تناول تلك المشروبات يسبب كوارث صحية من بينها الحموضة والتهابات المعدة والاثنى عشر، بالإضافة إلى أن مكوناتها الحمضية تسبب تآكل في مينا الأسنان وحفر ومشاكل بها، وتصبح عرضة أكثر للتسوس.

أوضح أن العصائر سريعة التحضير كذلك ممنوع تناولها على الريق لأنها ترفع السكر فجأة وبسرعة وتزيد من إفراز الأنسولين، وبعدها مباشرة السكر ينخفض مرة ثانية ما يؤدي إلى الشعور بالجوع مرة ثانية والهبوط الذي يدفعك لتناول حلوى مرة أخرى بسعرات حرارية أكثر ما يسبب زيادة السمنة والوزن.

وقال استشاري التغذية، إن ذلك يحدث حينما يجرى كسر الصيام على عصائر حتى لو طبيعية من الفواكه، وذلك لأن محتواها من الفركتوز عالي، وسكرها يتحول سريعا عن طريق الكبد لدهون تتراكم في الجسم، خاصة حول المعدة وبين الأحشاء، كما أنها تسبب الكرش وتكيسات المبايض، وذلك مثل التين والرمان، المانجو اليوسفي والبرتقال والكرز والعنب.

وتابع «حلمي»، أنه من الأفضل تناول الفاكهة كاملة، لأن قيمتها الغذائية أعلى كما أنها غنية بالألياف الغذائية اللي تعطي إحساس بالشبع مدة أطول، وترفع السكر تدريجيا.