خبير يكشف 3 أسباب لظهور الشعر الأبيض عند الرجال والنساء.. أبرزها الوراثة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أسباب كثيرة وراء ظهور الشعر الأبيض، بعضها حقيقي وبعضها غير حقيقي، مثل التعرض لبعض المواقف التي تتسبب في انتشار الشعر الأبيض ولكن هناك أسباب علمية لانتشاره في رأس الإنسان سواء الرجال أو السيدات.

البروفيسور ديسموند توبين، مدير معهد تشارلز لعلوم الجلد في جامعة دبلن كشف لـ«bbc»، عن 3 أسباب رئيسية لظهور الشعر الأبيض نرصدها لكم كما يلي:

التقدم في العمر

أكد «توبين»، أنه بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص يرتبط الأمر بالتقدم في العمر، حيث أن بصيلات الشعر هي جزء من الجلد، والجلد يشيخ، كذلك بصيلات الشعر، وأن ذلك يؤدي إلى خروج الشعر الأبيض.

التوتر يسبب ظهور الشعر الأبيض

كما كشف «توبين»، أن التوتر المرتبط بالعمر يسبب خللا في عمل الخلايا التي تفرز الأصباغ المسؤولة عن لون الشعر، المسماة بالميلانين.

الوراثة لها دور كبير

أكد «توبين»، أن ظهور الشعر الأبيض متعلق إلى حد كبير بالجينات الوراثية، لافتًا إلى أنه إذا كان والداك وأجدادك شابوا مؤخرًا في سن الشيخوخة، فمن المحتمل جدا أن يظهر الشيب عندك في عمر الشيخوخة أيضًا.

كما أن العوامل الجينية، لها دور كبير في ظهور الشعر الأبيض حيث لاحظ العلماء المهتمون بالجلد والشعر أن المنحدرين من أصول عرقية معينة يمكن أن يشيبوا أسرع من غيرهم مثل القوقازيون الذين يشيبون أسرع من الأفارقة.