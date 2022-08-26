طرق مبتكرة لتنشيف المانيكير بسرعة دون مجهود.. بالـ«سيشوار والثلج»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من الذهاب إلى الفراش بأظافر مطلية حديثًا والاستيقاظ لتجد عملك الشاق ملطخًا ومدمّرًا، خاصة في حالة كنتِ تحبين المانيكير وتكرهين انتظاره ليجف، فأنت تحتاجين إلى معرفة كيفية تجفيف طلاء أظافرك بشكل أسرع، فيما يلي طرق سهلة وفعالة ستساعدك على تسريع العملية المملة، وذلك بحسب ما نشر موقع ستايل كريز المتخصص في الموضة واللايف ستايل.

استخدمي الثلج لتجفيف المانيكير

قد يكون غمس الأظافر في الماء المثلج الطريقة الأكثر فعالية لتجفيف طلاء الأظافر بشكل أسرع، كما أنها بسيطة للغاية، ستحتاجين إلى وعاء من الماء البارد، ومكعبات ثلج.

قبل البدء في طلاء الأظافر، املئي وعاءًا بماء الصنبور البارد، وأضيفي بعض مكعبات الثلج، وضعيه جانبًا.

بمجرد الانتهاء من طلاء أظافرك، انتظري حوالي دقيقتين إلى 3 دقائق للسماح للطلاء بالتثبيت قبل غمس أظافرك في الوعاء.

احتفظ بها في الماء المثلج لمدة 3 دقائق إلى 5 دقائق.

عندما ترفعين يديك عن الوعاء، سترى قطرات مائية على سطح أظافرك، هذه علامة على أن طلاءك جاف تمامًا.

السيشوار لتجفيف الأظافر

وصلي مجفف شعرك وافتحيه في أبرد درجة.

بمجرد الانتهاء من طلاء أظافرك، حركي المجفف حول أظافرك بحركات دائرية صغيرة لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق.

تأكدي من عدم استخدام الكثير من قوة السيشوار أو الإمساك بها بالقرب من أظافرك لأنها ستؤدي إلى تموجات في طلاء الأظافر.