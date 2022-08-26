لايف ستايل

5 تصميمات لرسم الحنة 2022 على اليدين والمعصم.. «القلب محورها»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصميمات الحناء

الحناء هي جزء مهم من الثقافة المصرية والهندية وتستخدمها النساء على نطاق واسع لتزيين أيديهن وأقدامهن أثناء الزواج أو المناسبات الأخرى، كشكل من أشكال الوشم المؤقت، وتعد تصميمات قلب الحناء من بين أكثر التصاميم شعبية، وفيما يلي رسومات الحنة لعام 2022 بحسب ما نشر موقع feminie  المتخصص في شؤون المرأة واللايف ستايل.

أشكال موضة الحناء لـ 2022

هذا هو الأفضل بين الجميع، حيث تختلف الأنماط المصنوعة على كلتا اليدين من الحناء ولكن عند ضمها معًا، يمكنك رؤية قلب جميل جدًا، ويبدو نمط الأزهار حول القلب مذهلاً أيضًا.

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وهناك تصميم رائع على ظهر اليد من الحناء، يحتوي النمط على قلبين مجوفين بهما أنماط حرفية ودوامة صغيرة حوله.

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تصميم آخر جميل للقلب، يشبه الطاووسان أجنحة القلب، هذا ما يجعل هذا التصميم فريدًا ومبدعًا للغاية، ما يجعله أكثر جمالًا هو استخدام الحجارة الزرقاء واللمعان.

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وهناك تصميم بسيط للغاية ومثالي تمامًا لكاحليك، يبدو وكأنه خلخال جميل، على الرغم من أن هذا التصميم مصنوع على الكاحلين، ويمكنك أيضًا تنفيذه على منطقة معصمك وبطنك.

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تصميم آخر مشابه تمامًا للتصميم الأول، ولكن ما يجعله مختلفًا هو نمط الفحص الذي يتم داخل القلب، وهذا تصميم كامل يغطي يدك بالكامل ومعصمك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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