تجربة جديدة لدمج صور الأحياء مع أقاربهم المتوفين.. «بالفوتوشوب وللبنات بس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعديل الصور ودمجها بغرض إدخال السرور إلى نفوس أصحابها من الفتيات فقط، فكرة جاءت في رأس نور أحمد، البالغة من العمر 28 عامًا، وذلك من خلال إنشاء مجموعة خاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي باتت مع الوقت تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بلغ عددهم قرابة الـ85 ألف شخص.

3 فتيات ساهمن في نجاح «الجروب» الخاص بالصور

وبالفعل تمكنت الفتاة العشرينية من تأسيس المجموعة الخاصة بفكرة دمج الصور دون مقابل، خاصة بين الأشخاص والمقربين منهم من المتوفيين، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وبشكل ملحوظ بعد انضمام كل من هبة خليل (45 عامًا)، وهبة الله حجازي (38 عامًا)، اللائي قدمن المساعدة بالعمل المجاني من خلال خبراتهم في التعامل ببرنامج «الفوتوشوب».

على الرغم من أعمارهن وأماكنهن المختلفة، إلا أن الثلاث فتيات تمكن من العمل سويًا على نجاح «الجروب» الخاص بهن، من خلال التعامل والاتصال سويًا عبر «السوشيال ميديا»، خاصة بعد أن قررت «نور» صاحبة الفكرة البحث عن فتاتين لهن خبرة بالعمل على برنامج «الفوتوشوب»، حتى وصلت إلى كل من «هبة خليل» و«هبة حجازي».

نجاح كبير لـ«الجروب» الخاص بدمج الصور

وتقول هبة خليل، إحدى المسؤولات عن «الجروب» خلال حديثها لـ«هن»: «كبرنا الجروب مع بعض وبقى أشهر جروب لتعديل الصور وتجميعها خاصة لو لحد مع والده أو والدته أو أي شخص متوفي عنده، دون مقابل للبنات بس، ووصل دلوقتي لـ85 ألف، وقعدنا سنة مع بعض وبقينا إخوات».

ومع النجاح الكبير للمجموعة الخاصة بالفتيات الثلاثة، إلا أنهن يحرصن على إسعاد المشتركات، إلى جانب إدخال السرور على نفوس بعض الأطفال بالحضانات المختلفة، وكذلك المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة: «شغلنا مش تجميع أشخاص بس، اتعاملنا مع أكتر من حضانة للأطفال، من ضمنهم كانت حضانات للمكفوفين».