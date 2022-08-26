3 خطوات لمعالجة بشرتك من الجفاف في فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني العديد من الفتيات من جفاف الجلد، خاصة خلال أيام فصل الصيف والتعرض المستمر لأشعة الشمس، فالجلد الجاف هو حالة شائعة لها أسباب عديدة، ولكن في معظم الحالات، تنجم البشرة الجافة عن عوامل بيئية تزيل الرطوبة من الجلد.

وحسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، يمكن أن تؤدي الحرارة، والحمامات الساخنة، واستخدام الصابون بشكل مستمر إلى جفاف الجلد، لكن لحسن الحظ، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية لمعالجة أعراض جفاف الجلد واستعادة رطوبته مرة أخرى.

وتتمثل تلك العلاجات المنزلية في التالي:

1- زيت جوز الهند

لزيت جوز الهند العديد من خصائص الترطيب لأنه يحتوي على الأحماض الأمينية المشبعة، ويصل إلى الفراغات بين خلايا الجلد، ما يساعد على ترطيبه بشكل فعال.

ويمكنك استخدام زيت جوز الهند يوميًا حتى على أكثر أجزاء الجسم حساسية، مثل أسفل العينين، وحول الفم، وغيرها.

2- الفازلين

يغطي الفازلين المعروف أيضًا باسم الزيت المعدني، الجلد بطبقة واقية تحبس الرطوبة تحتها، وهذا يساعد على التئام البقع الجلدية الجافة والمتهيجة.

3- تجنبي استخدام المواد المسببة للحساسية

قد يكون الظهور المفاجئ للبشرة الجافة مرتبطًا بالملابس التي ترتدينها أو بما تعرضت له بشرتك، فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي الجلوس بجوار المدفأة أو قضاء الوقت في المياه المعالجة بالكلور أو المعالجة الكيميائية أو حتى ارتداء الملابس الصوفية إلى تهيج بشرتك وتجعلها تشعر بالجفاف، لذلك تحققي مما تضعيه على بشرتك وحاولي معالجتها.