أفكار لتجديد ديكور المنزل بأقل تكلفة: «مترميش القديم واختاري الألوان التريندي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الأمهات وربات المنازل عن طرق تجعل المنزل يبدو أكثر أناقة من خلال التطوير والتجديد بشكل دائم، خاصة في فصل الصيف، من خلال وضع لمسات ديكورية تتناسب مع طبيعة كل منزل، ومتابعة كل ما هو جديد وتريندي، من خلال البحث عن الألوان التي تضفي بهجة وسعادة للمنزل.

أفكار لتجديد ديكور المنزل

وتحدثت مهندسة الديكور، لمياء صلاح، عن أفكار لتجديد ديكورات المنزل بأحدث موضة تتناسب مع فصل الصيف لعام 2022، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، إذ تقول: «الصيف معروف بالألوان الفاتحة زي الأزرق بدرجاته والكاشمير والبستاج، لأنها تضفي بهجة وسعادة داخل المنزل، وتغيير البيت بيتطلب تكلفة كبيرة ويمكن تغيير ألوان المخدات والمفارش على الكنب، والأباجورات والإكسسوارات، ونشوف ألوان الصيف المبهجة اللي تتماشى وتتناسب مع طبيعة المنزل، مترميش القديم وجددي بشكل مودرن، ممكن الاستعانة بالتابلوهات وتغيير أماكن الأثاث في المنزل يجعل الأشخاص يشعرون بالسعادة، وطريقة التوزيع».

وتابعت «صلاح»، طرح أفكار تتناسب لتجديد ديكورات المنزل، موضحة: «هناك قواعد يجب اتباعها أثناء تجديد الديكورات، من خلال تغيير الأثاث ووضعه في أماكن مناسبة، وترك مسافة بين الأثاث منعًا للتكدس، ممكن الاستعانة بورق الحائط، حتى يكون مريح للعين، لون يتناسب مع الأثاث ومع الدهان الأساسي، ويمكن الاستعانة بالألوان التريندي المناسبة لصيف 2022، هي الكاشمير سواء في الدهانات والستائر والأثاث بدرجاته، والألوان الجريئة مثل الأخضر إذ لا يعتبر مفضل وملائم للجميع، كالفسدقي والأصفر والأخضر الفاقع».

«التريند في الديكور والأثاث ألوانه مفرقعة»، بهذه العبارة واصلت مهندسة الديكور، الحديث عن «التكات» التي يمكنها أن تغير من شكل المنزل وتجعله يبدو مبهجًا، إذ تقول: «كثرة الأشكال الكثيرة بتضايق العين، ممكن كرسي واحد مشجر والباقي سادة، الناس أصبحت بتفضل المودرن عن الكلاسيك، غرفة المعيشة لازم تكون مودرن، مريحة للعين والمظهر».