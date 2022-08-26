الامارات | مكتبة عائمة ترسو في بنغازي وتجذب الآلاف من محبي الكتب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رست مكتبة «لوجوس هوب» الدولية العائمة في ميناء بنغازي، واستقطبت نحو 20 ألف زائر، بحسب القائمين عليها.

وقال أحد المشرفين على السفينة واسمه رونالد لابين: «أكثر من 20 ألف زائر موجودون بالفعل هنا في بنغازي، يمكنك أن ترى أن سكان بنغازي سعداء جداً بزيارة سفينتنا، كما أن طاقمنا من 58 دولة سعداء جداً بلقاء الشعب الليبي هنا في بنغازي على متن السفينة. إنهم يأتون لشراء الكتب. يوجد العديد من الكتب بدءاً من كتب الأطفال حتى الكتب عن الطب والهندسة والكمبيوتر والمحاسبة ومختلف الموضوعات». وقدم معرض الكتاب العائم على مدار أسبوع تقريباً مجموعة كبيرة من الكتب، شملت أكثر من 5000 كتاب متنوّع.

وقالت رحاب عثمان شنيب (49 عاما): «إن حضور السفينة أو المكتبة ‏العائمة إلى مدينة بنغازي هو حدث أثار ضجة كبيرة جداً»

‏‏ويعمل متطوّعون من 58 جنسية مختلفة على متن السفينة، ومنذ عام 2009، تبحر إلى معظم الموانئ الدولية وعلى متنها عشرات الآلاف من الكتب للبيع. وتُعدّ السفينة أكبر مكتبة متنقلة في العالم.