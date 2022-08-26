الامارات | كيف تتجنّب الأخطاء في ترتيب ديكور البيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو الكثير من البيوت وقد اكتظّت فيها قطع الأثاث دون تنسيق، ورغم إنفاق الكثير من الأموال على قطع أثاث وديكورات جميلة وراقية، لكن الخطأ في ترتيبها، وانعدام التنسيق يجعل تلك الأموال وتلك القيمة الجمالية تذهب هباءً.

هنا خبير تصميم المنزل من «إنتيريرز» يضع عدداً من القواعد من أجل ديكور مثالي ومتناسق:

حجم السجادة

1. من الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها صاحب البيت اختيار حجم غير مناسب للسجادة.

وكقاعدة عامة، ينبغي أن تكون السجادة كبيرة بما يكفي لتستوعب أرجل كرسيين أو أريكة على الأقل.

تعليق اللوحات

2. وضع اللوحات والأعمال الفنية على ارتفاع غير مناسب خطأ شائع في الديكور المنزلي، حيث يجب دائماً محاولة إيجاد الحجم الصحيح والمناسب للبيت، ووضع اللوحات على ارتفاع مدروس.

ويجب التأكد عند اختيار أي لوحة أو عمل فني، من أنه يتناسب مع الغرفة أو الأثاث الذي سيتم تركيبه. وتذكر دائماً أن وضع اللوحة أو العمل الفني في مستوى العين يخلق نقطة محورية داخل الغرفة.

ترتيب المساحات

3. تأكد دائماً من استخدام إكسسوارات أقل في البيت وإبقائها نظيفة ومنسقة. حيث إن استخدام العناصر التي تحبها يُعد خطوةً أساسية لإنشاء مساحتك الخاصة التي تعتز بها.

ألوان الأثاث

4. استخدام الأثاث الداكن في المساحات الصغيرة خطأ كبير.

حيث إن استخدام الأثاث ذي الألوان الفاتحة يمنح شعوراً بالرحابة، ويمكن إضافة كرسي بذراعين وبلون مختلف للمساحة، مع الحفاظ على درجات الألوان الموجودة.

الابتعاد عن الجدران

5. التصاق المقاعد بالحائط وعدم الابتعاد عن الجدران يخلق مساحة غير مبررة بين الجالسين. لذلك وعند ترتيب الأثاث داخل مساحة المعيشة، كن حريصاً على تعزيز أجواء التواصل والمحادثات بين الجالسين، وقم بإبعاد الأثاث عن الجدران، لخلق بيئة أكثر راحة.

مقاييس الديكورات

6. من الخطأ عدم اختيار النسب والمقاييس الصحيحة للديكورات، وترك ذلك الأمر المهم عشوائياً.

ويجب أن يرتبط حجم وأبعاد القطع الموجودة في الغرفة ببعضها بعضاً بشكل مناسب.

تنسيق الألوان

7. عند إدخال لون جديد إلى المنزل، قم دائماً بإقرانه بلونٍ مكمل لخلق أجواء متناغمة. واستخدم درجات ألوان دافئة أو باردة عند إضافة ديكورات أو قطع أثاث معدنية، لأن ذلك سيحدد الحالة المزاجية العامة داخل الغرفة.