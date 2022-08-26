التغذية الصحية تحارب الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) بالجسم يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن محاربة الكوليسترول الضار (LDL) من خلال التغذية الصحية، لا سيما مطبخ البحر الأبيض المتوسط، والذي يقوم على الخضروات والفواكه الطازجة والأعشاب والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والأسماك والزيوت النباتية الصحية مثل زيت الزيتون.

كما ينبغي زيادة مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يساعد في التخلص من الرواسب على الأوعية الدموية، وذلك من خلال إمداد الجسم بالأحماض الدهنية الصحية، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الجوز والأفوكادو وسمك السلمون.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا الإقلاع عن التدخين والخمر، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

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