صورة تفطر القلوب.. صبي مصاب بالسرطان يواسي أخيه معلنا: "سأموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اجتاحت صورة عناق ودموع بين شقيقين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالقصة لصبي يبلغ من العمر 15 سنة يدعى "إيان" أبلغ أخيه الأصغر أنه لم يتمكن من هزيمة مرض السرطان الذي انتشر في عظامه، وأن حياته ستنتهي قريبًا.

ويعاني المراهق الذي يعيش في ولاية أوريغون الأمريكية، بـ"الساركوما العظمية" وهو أحد أنواع سرطان العظام منذ عام 2019، وبعد خضوعه لعملية جراحية وأشهر من العلاج الكيميائي، شعرت عائلته بالسعادة عندما علموا أن تم شفائه من السرطان، لكن انتشر المرض داخل جسده.

وعندما شارك إيان هذه الأخبار لشقيقه الأصغر الذي يدعي "بيتر " انهار بالبكاء بين ذراعى أخيه المريض.

لكن كانت المفاجأة، أن إيان ظل متماسكًا وشجاعًا، وبدأ في مواساة أخيه واعتذر عن عدم قدرته على التغلب على السرطان.

أما عن ناشر صورة تلك اللحظات المؤثرة بين الأخوين على موقع "فيسبوك"، فهو رجل مقيم في ولاية أوريغون ويُدعى "بنجامين إليوت"، ولم يستدل على علاقته بالطفلين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وكتب بنجامين في التعليق: "بدون التحدث، تنقل هذه الصورة رسالة أقوى من الكلمات على الإطلاق".

وسرعان ما انتشرت الصورة وبدأ كثير من رواد السوشيال ميديا بالتعاطف مع الولدين، وانهالت الدعوات بشفاء إيان.

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