«أكل المانجا».. أفضل علاج للإمساك والقولون العصبي بشرط واحد

القاهرة - سمر حسين - صحة

المعاناة من الإمساك والقولون العصبي، أمر يؤرق العديد من الأشخاص، خاصة من يلازمهم أعراض المرض في كل حين والآخر، ربما بسبب بعض الأكلات أو السلوكيات اليومية التي تجعلهم في مرمى المرض.

فاكهة تخلصك من الإمساك أو القولون العصبي

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، بتناول فاكهة المانجو، التي تأخذ نصيب الأسد من موسم الصيف، إذ أنها من الفواكهة التي تتمتع بخصائص قوية وعديدة تجعلها واحدة من أكثر الفواكه فائدة، لكن دون الإفراط فيها.

فوائد المانجو الصحية

وأكد الدكتور أمجد الحداد لـ«هُن» إن المانجو تحتوي على العديد من الفوائد الصحية بسبب خصائصها التي تأتي على النحو التالي:

- تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

- بها إنزيم يساعد على تهدئة المعدة.

- تحتوى المانجو على كثير من فيتامين سي.

- تستخدم في بعض الدول لوقف النزيف وتقوية القلب وتنشيط الذهن.

- تعمل المانجو على بناء الدم.

- تساعد فاكهة المانجو في حالات الإصابة بالأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

- تحتوي على نسبة من كميات البوتاسيوم والماغنسيوم، ما يساعد على علاج تقلص العضلات وأيضا إزالة التوتر.

- تعتبر المانجو واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بمادة البيتاكاروتين، وهي مادة مضادة للأكسدة.

- تحتوي على مجموعة فيتامين «ب» التي تساعد على تقوية الجهاز العصبي.

- يوجد بها حامض الجلوتامين الذي يعد الغذاء المثالي للمخ من أجل التركيز والذاكرة.

تحتوي الحبة متوسطة الحجم من المانجو على حوالي 40%من احتياجك اليومي من الألياف، ففي حال تناول حبة يوميًا لن تعاني من الإمساك أو القولون العصبي.

فئة ممنوعة من المانجو

وحذر استشاري الحساسية والمناعة، من تناول مرضى الحساسية لفاكهة المانجو، حتى لا ينعكس الأمر بأضرار على الصحة.