دراسة تكشف مخاطر جديدة عن التدخين: يضر القلب بشكل مباشر

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر الباحثون من أن التدخين يسبب أضرارًا للقلب أكثر مما كان يُعتقد على مدى عقود، إذ كشف الخبراء في وقت سابق أن التدخين يمكن أن يسبب انسداد الشرايين، والتي يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من 4000 شخص الآن أن السجائر يمكن أن تجعل القلوب أكثر سمكا وأضعف، بحسب ما نشرت «ديلي ميل البريطانية».

أضرار التدخين على القلب

وكلما زاد تدخين الشخص أصبحت وظيفة قلبه أسوأ، ومع ذلك، وجد الخبراء أن القلب يمكن أن يرتد إلى حد ما إلى طبيعته، لذلك لم يفت الأوان على الإطلاق للإقلاع عن التدخين، كما قال أطباء القلب الدنماركيون المشاركون في الدراسة.

الدكتورة إيفا هولت، من مستشفى هيرليف وجينتوفتي في كوبنهاغن والمؤلفة الرئيسية للدراسة، قالت: «تشير دراستنا إلى أن التدخين لا يضر الأوعية الدموية فحسب، بل يضر القلب بشكل مباشر أيضًا، الخبر السار هو أن بعض الضرر يمكن عكسه من خلال الإقلاع عن التدخين».

التدخين مرتبط بفشل القلب

وأظهرت عشرات الدراسات أن التدخين مرتبط بفشل القلب، عندما لا تضخ عضلة القلب الدم في جميع أنحاء الجسم كما ينبغي بسبب ضعفها الشديد، نتيجة لذلك، لا يحصل الجسم على الأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها ليعمل بشكل طبيعي.