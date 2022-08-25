طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب والدجاج.. مناسبة لـ«الدايت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة الشوفان بالحليب والدجاج، من أكثر الأطعمة التي يحرص عليها الكثير عند اتباع نظام غذائي صحي يناسب «الدايت»، لذا يستعرض «هن» خلال السطور التالية خطوات سهلة وسريعة لعملها، بحسب الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل شوربة الشوفان بالحليب والدجاج

4 ملاعق شوفان.

كوب حليب.

2 كوب ماء.

½ صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

كوب مشروم طازج مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

مكعب من مرقة دجاج (اختياري)

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

يوضع زيت الزيتون في مقلاة على النار، ويضاف الدجاج ويقلب تقليبًا مستمرًا حتى يجف الماء من الدجاج.

تضاف رشة الفلفل الأسود وقلبي المكونات.

يوضع المشروم وقلبي المكونات مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

يضاف 2 كوب من الماء وحركي المزيج، واتركيه على النار لمدة 20 دقيقة.

يوضع الشوفان وحركي المكونات، واتركيها 5 دقائق أخرى على النار.

يضاف الحليب وتقلب المكونات جيدًا، ثم الملح حسب الرغبة.

يبعد المزيج عن النار ويترك دقائق ليهدأ.

يضرب المزيج بالهاند بليندر (الخافق اليدوي أو الخلاط) حتى تحصلي على شوربة ناعمة.

يضاف القليل من قطرات الليمون على المزيج ثم صبيه في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء.