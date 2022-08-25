فتاة كادت أن تموت بسبب وزنها.. ولكنها استخدمت هذه الحيل السحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت طالبة في كلية الطب من مدينة ملبورن تدعى سارة راف، وتبلغ من العمر 24 عامًا، كيف تغلبت على اضطراب الأكل بعدما كادت تموت في التاسعة عشرة من عمرها، ولكنها الآن تستخدم منصة "تيك توك" لدعم الآخرين الذين يمرون بنفس الشيء.

وكان وزن سارة 30 كيلو فقط أثناء معركتها مع فقدان الشهية، وكانت تشعر بالرعب من أن هذا المرض ينهي حياتها، وفق ما ذكرت صحيفة "dailymail".

وكشفت الفتاة أن هوسها بـ "النحافة" بدأ بعد أن أصبحت مهتمة بمشاركات آخر صيحات الموضة عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها.

ولأنها كانت تريد أن تصبح عارضة أزياء أصبحت مهووسة بفكرة فقدان الوزن وغيرت عاداتها الغذائية ولكن انتهى بها الأمر إلى الإغماء في الفصل، ونصحها الطبيب بعد ذلك بضرورة تناول الطعام بشكل صحيح وتبدأ من جديد وتستمر على ممارسة الرياضة.

وذكرت سارة إنها كانت دائمًا بصحة جيدة وتمارس رياضة رفع الأثقال عندما كانت في سن المراهقة، لكن تغير كل هذا عندما التحقت بالجامعة وأصبحت أكثر هوسًا بالنحافة، وبدأت تكون أكثر صرامة فيما يتعلق بتناول السعرات الحرارية والجري وممارسة التمارين الرياضية لفترة أطول.

وكان وجبة الإفطار لديها عبارة عن زبادي خالٍ من الدهون والسكر، والغذاء عبارة عن قطعة بروتين ومشروب غازي دايت، والعشاء يقتصر على الخضروات مثل الخس أو الكوسة أو البروكلي.

ما جعل وزنها 30 كيلو جرام فقط ومؤشر كتلة جسمها 10، وكانت متعبة بشكل دائم وعظامها تؤلمها وانقطع الطمث وأصبح أنفها ينزف بشكل منتظم وكان شعرها يتساقط، وعندما ذهبت إلى المستشفى تم حجزها لمدة أسبوع وتم تشخيصها اضطراب الأكل المروع أو "بفقدان الشهية العصبي".

وأثناء وجودها هناك خضعت لبرنامج تعافي لم يُسمح لها بالتحرك واضطرت إلى الذهاب على كرسي متحرك إلى الحمام وتناول الأطعمة التي لم تأكلها منذ شهور، بما في ذلك المكرونة والوجبات السريعة وعدم تناول الخضروات.

وعندما خرجت من المستشفى، امتنعت سارة عن القيام بالتمارين لمدة شهرين وتناولت جميع الأطعمة الصحية، ومع مرور الوقت، بدأت في دمج التمارين الرياضية القائمة على الأوزان لإعادة بناء العضلات التي تدهورت، ما ساعدها على زيادة وزنها إلى 19 كيلو جرام وعادت إلى نطاق مؤشر كتلة الجسم الصحي.

وقالت سارة إن آمالها في المستقبل أن تصبح طبيبة في الصحة العقلية أو الجراحة العامة.

اقرأ ايضا:

حتى لا تنخدع.. 5 علامات في الرسائل النصية تكشف كذب المرسل

لماذا لا يستطيع بعض الأشخاص التوقف عن الكذب؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟

7 حيل تخلصك من رائحة حقائب السفر الكريهة

لماذا اختارت آمال ماهر فستانا بالأبيض في حفلها بالعلمين؟.. استشاري تكشف