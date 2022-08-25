رجل ينجو بمعجزة بعد أن عضه تمساح وفقده نصف جمجمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادث مُرعب، طارد تمساح ضخم، رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية أثناء قيامه بعمل مقطع فيديو تعليمي لشركته "JC Defeats" في بحيرة "ثونوتساسا".

وتُظهر لقطات طائرة دون طيار، اللحظة التي تعرض فيها الرجل الذي يدعي "خوان كارلوس لا فيردي" للهجوم من قبل تمساح 12 قدمًا، أي ما يعادل 4 أمتار،

وفقًا لموقعي "foxnews" و"india".

وقال خوان البالغ من العمر 34 سنة: "نزل فك التمساح على رأسي واستمر في الهجوم لعدة ثوان، وتُركت دون الجانب الأيمن من جمجمتي".

ويضيف "كارلوس": "بشكل لا يصدق قاوم التمساح ووضع يديه في فم التمساح، ورفع فكيه عن رأسه وصدره، وحاول الهروب منه بمعجزة".

وسبح على الفور إلى الرصيف حتى خرج من الماء، وفقد الكثير من الدماء، ما جعله يطلب المساعدة من أحد الأشخاص المارين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وخضع "لافيردي" وهو جندي سابق في سلاح الجو الأمريكي، لعملية جراحية لـ 6 ساعات حتى يستطيع الحياة مرة أخرى، وذلك بسبب لدغات التمساح التي حطمت رأسه وكسرت فكه وألحقت أضرارًا بأعصاب الوجه، وظل في المستشفي لمدة 8 أيام للحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

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